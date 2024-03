Anunț licitație – teren situat în extravilanul localității Sânmihaiu Român

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza, conform Publicaţiei de vânzare nr 4197/14.03.2024,110-6/14.03.2024 , in data de 05.04.2024 ora 12.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatia pentru bunul imobil, proprietatea debitoarei Nemedi Gyongyi :

Cota actuala de 1/1 din teren extravilan, categorie de folosinta arabil, in suprafata de 5.000 mp, situat în extravilanul localitatii Sanmihaiu Roman, judet Timis, înscris in ID Electronic 404360 Sanmihaiu Roman, nr CF vechi 2808, nr cadastral A 427/2/37, imobil aflat sub incidenta art. 3 alin (1) din Legea nr. 17/2014– pret pornire licitatia I – 33.015 lei exclusiv TVA grevat de următoarele sarcini reale si privilegii,după caz:

AJFP TIMIS Ipotecă legală

* Nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292, alin.(2), lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii 83530012300000000000338

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Informaţii detaliate precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20240319100133_110-6_4197.pdf,sau la numărul de telefon 0256200035.