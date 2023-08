Anunț licitație – bunuri mobile

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 23, luna august, anul 2023 , ora 11.00, in DETA, STR. ÎNFRĂŢIRII, NR.11 JUD. TIMIŞ se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului ROXY ANGEL MARKET SRL, prima licitatie:

Denumirea bunului mobil Descriere sumara Drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA (lei) Cota Tva/ neimpozabil/ scutit *) , Baloane festive div cifre stare uzura: Nu sunt semne particulare: Nu sunt alte particularitati: nu sunt 54 19% , Banda izolatoare Izotape 19mm 20m stare uzura: Nu sunt semne particulare: Nu sunt alte_particularitati: nu sunt 34.65 19% , Banda izolatoare PVC Electrical stare uzura: Nu sunt semne particulare: Nu sunt alte_particularitati: nu sunt 2.7 19% , Bete de frigarui 100buc 15cm stare uzura: Nu sunt semne particulare: Nu sunt alte_particularitati: nu sunt 11.25 19% , Bete de frigarui 100buc 25cm stare uzura: Nu sunt semne particulare: Nu sunt alte_particularitati: nu sunt 7.88 19% , Bete de frigarui 50buc 20cm stare uzura: Nu sunt semne particulare: Nu sunt alte_particularitati: nu sunt 20.25 19% , Bluza copii alba stare uzura: Nu sunt semne particulare: Nu sunt alte particularitati: nu sunt 17.55 19% , Bluza copii albastra stare uzura: Nu sunt semne particulare: Nu sunt alte_particularitati: nu sunt 13.5 19% , Bureti vase Aro stare uzura: Nu sunt semne particulare: Nu sunt alte_particularitati: nu sunt 1.8 19% , Bureti vase teflon epack stare uzura: Nu sunt semne particulare: Nu sunt alte_particularitati: vnu sunt 8.1 19% , Bureti vase10buc stare uzura: Nu sunt semne particulare: Nu sunt alte_particularitati: nu sunt 4.5 19% , CD-uri Maxel blank 22 BUC stare uzura: Nu sunt semne particulare: Nu sunt alte_particularitati: nu sunt 11.88 19% , Caciula copii neagra stare uzura: Nu sunt semne particulare: Nu sunt alte_particularitati: nu sunt 6.75 19% , Caciuli copii Minnie Mouse stare uzura: Nu sunt semne particulare: Nu sunt alte_particularitati: nu sunt 22.5 19% , Caciuli dama stare uzura: Nu sunt semne particulare: Nu sunt alte_particularitati: nu sunt 101.25 19% , Caciuli fete cu model Sofia I si catel stare uzura: Nu sunt semne particulare: Nu sunt 72 19%