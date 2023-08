Anunț licitație – bun imobil

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala executari silite cazuri speciale – Serviciul executari silite cazuri speciale regional Timisoara, organizeaza in data de 30.08.2023, ora 12:00, LICITATIA a – IV – a pentru vanzarea urmatoarul bun imobil:

– Proprietate imobiliara in cota de 1/2 compusa din constructie in suprafata de 131 mp edificata pe teren in suprafata de 3994 mp inscrise in Cartea Funciara nr. 417669 Recas, cadastral 417669, situate in loc. Izvin str. Ion Creanga nr. 10 jud. Timis

Pretul de vanzare la licitatia a – IV – a este de 141.795 lei.

Licitatia se va desfasura la sediul nostru D.G.E.S.C.S. – Directia Operativa de Executare Silita – Serviciul executari silite cazuri speciale regional Timisoara din Mun. Timisoara, Str. Gheorghe Lazar nr. 9 B, cam. 613, jud. Timis.

Pentru informaţii suplimentare ( conditii participare, depunere oferta ) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256200178. Anuntul integral se afla postat pe www.anaf.ro, sectiunea Anunturi – valorificari prin licitatie a bunurilor sechestrate – Timisoara Executari silite cazuri speciale.