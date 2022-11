Anunţ de licitaţie – cota de 1/2 dintr-un teren extravilan de 10.000 mp situat în Giarmata

Nr. Inreg.: A_ETM – 6786/03.11.2022

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala executari silite cazuri speciale – Serviciul executari silite cazuri speciale regional Timisoara, organizeaza in data de 29.11.2022, ora 13:00, LICITATIA a – I – a pentru vanzarea urmatoarul bun imobil:

– COTA DE 1/2 DIN TEREN EXTRAVILAN CURTI CONSTRUCTII IN SUPRAFATA DE 10.000 mp, INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR 404231 GIARMATA, CADASTRAL 404231, SITUAT IN LOC. GIARMATA, JUD. TIMIS

Pretul de vanzare la licitatia a I-a este de 105.030 lei.

Licitatia se va desfasura la sediul nostru D.G.E.S.C.S. – Directia Operativa de Executare Silita – Serviciul executari silite cazuri speciale regional Timisoara din Mun. Timisoara, Str. Gheorghe Lazar nr. 9 B, cam. 613, jud. Timis.

Pentru informaţii suplimentare ( conditii participare, depunere oferta ) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256200178. Anuntul integral se afla postat pe www.anaf.ro, sectiunea Anunturi – valorificari prin licitatie a bunurilor sechestrate – Timisoara Executari silite cazuri speciale.