Doi primari in functie si candidati pentru un nou mandat, in comunele Dumbravita si Giarmata, Victor Malac, respectiv Virgil Bunescu, care ar fi trebuit sa stea in izolare la domiciliu, fiind contacti directi ai liderului Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, depistat cu COVID-19, au primit derogari de la Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei (CJCCI) si au primit avizul DSP pentru a parasi domiciliul, notează ziare.com

DSP Timis s-a autosesizat si a anuntat ca a fost demarata o ancheta interna in cadrul institutiei.

„Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public privind derogarea masurii de carantina acordata celor doi edili din judetul Timis, va facem cunoscut faptul ca, in coformitate cu legislatia in vigoare, derogarile sunt emise de catre CJCCI cu avizul DSP. In cazul celor doua persoane publice, reprezentantii institutiei noastre si-au depasit atributiile si nu au informat conducerea legat de aceste solicitari. In acest context, a fost demarata cu celeritate o ancheta interna, urmand ca persoanele care se fac responsabile de aceasta situatie sa fie supuse rigorilor de procedura interna, mergand pana la incetarea raporturilor de munca. Odata cu finalizarea anchetei, DSP Timis va face publice masurile dispuse”, au transmis reprezentantii DSP Timis.

Primarul comunei Dumbravita, Victor Malac si primarul comunei Giarmata, Virgil Bunescu, ambii candidati din partea PSD pentru un nou mandat, au fost, duminica, sa verifice sectiile de votare din localitatile lor, desi ar fi trebuit sa fie izolati la domiciliu, fiind contacti directi ai presedintelui Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra care vineri a fost confirmat cu COVID – 19.