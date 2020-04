Alexandru Rafila: Nu înțeleg de ce poartă mască persoane singure în autoturism

Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie și reprezentantul României în Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a declarat miercuri seară la Digi24 că unii români au un comportament compulsiv în epidemie.

„Am vazut persoane singure in autorism si poarta masca. Sincer sa fiu, nu inteleg de ce. Astea devin comportamente compulsive si nu trebuie sa abuzam de ele e ca ne vor face viata un calvar”, a declarat Rafila.

„Eu nu sunt un mare adept al manusilor. E mult mai simplu sa ma spal pe maini decat sa schimb manusile, plus ca spalatul pe maini curata mai bine. E mult mai eficient, decat sa port manusi patru ore, sa ma spal pe maini din jumatate in jumatate de ora sau din ora in ora”, a mai spus acesta, conform stiripesurse.ro

Foto: Web24 News