Alexandrin Guţu, un an de la câştigarea titlului de campion european

În urmă cu un an, un luptător de stil greco-roman de la CS Heracle se încununa campion european de cadeţi.

Pe 19 iunie 2019, Alexandrin Guţu, sportiv care se antrenează în cea mai mare parte a timpului la sala din Ghiroda a clubului condus de Damian Raileanu, îşi vedea îndeplinit încă un vis, acela de a deveni cel mai bun luptător de pe „Bătrânul continent” la categoria sa de vârstă şi de greutate.

Performanţa a fost obţinută pe tărâm italian, la Faenza, oraş situat la mijlocul distanţei dintre Bologna şi San Marino.

Guţu avea deja în palmares un titlu mondial şi unul olimpic de cadeţi, însă îşi dorea să strălucească şi pe cea mai importantă scenă europeană la categoria de vârstă menţionată. El reuşise anterior să devină campion continental la U15.

Sportivul născut la Ermoclia, în raionul Ştefan Vodă din Republica Moldova, a câştigat cinci meciuri pentru a cuceri aurul european la cadeţi.

„A trecut deja un an, nici nu am simţit cum s-a scurs acest timp. Momentele frumoase de la fiecare meci mi s-au întipărit în minte, ele fac parte acum din comoara mea de amintiri legate de lupte. Îmi amintesc mereu de meciurile de acolo, pentru că a fost o experienţă nouă, am întâlnit adversari destul de bine pregătiţi la categoria mea de vârstă. Aveam un titlu de campion mondial şi unul olimpic şi am mers în Italia cu ambiţia de a obţine medalia de aur. Mă pregătisem foarte intens timp de un an şi mi-am propus să nu mă întorc de acolo fără medalia de aur. Mi-a plăcut mult finala de la Campionatul European, pentru că am prins câteva procedee foarte frumoase şi momente la fel de frumoase. Am câştigat într-un timp foarte scurt, a fost pentru toţi o mică surpriză că m-am impus atât de repede într-o finală la Campionatul European”, ne-a declarat Alexandrin Guţu, sportiv antrenat de Roman Zgardan la Vila Heracle din comuna Ghiroda.

Între cei doi s-a creat o legătură puternică, iar rezultatele se văd. Pe lângă titlurile menţionate mai sus, luptătorul în vârstă de 17 ani din Republica Moldova mai are în palmares o medalie de argint la europeanul de cadeţi, un bronz la mondialul rezervat aceleiaşi categorii de vârstă, fiind totodată de patru ori campion naţional (o dată la U15, de două ori la cadeţi şi o dată la seniori).

Guţu participă şi în Bundesliga, puternica primă ligă de seniori a Germaniei, ţară cu cinci eşaloane valorice la lupte. În prezent, el aşteaptă stabilirea calendarului competiţional şi reluarea pregătirii specifice pentru concursuri.

Ţinta sa principală este participarea şi chiar obţinerea unei medalii la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris.

„Dacă s-ar stabili calendarul competiţiilor internaţionale, aş avea nevoie de cel mult două luni de pregătire pentru a reveni la forma iniţială. Visul meu? Mai este puţin până în 2024, vreau să ajung la Olimpiadă, cred că acesta este visul oricărui sportiv. Cred în puterile mele, mă ajută foarte mult antrenorul şi colegii din sala de pregătire. Sper să-i bucur pe toţi cu cea mai strălucitoare medalie. Am trecut la categoria de vârstă juniori, iar în momentul de faţă nu mă gândesc la o posibilă calificare la Jocurile Olimpice de anul viitor. Acolo sunt seniori, ei au o experienţă mult mai mare decât mine. Nu mă grăbesc, o iau treptat, voi mai încerca la campionatul naţional şi probabil la un alt concurs de seniori. Sper să lupt în curând cu bărbaţi tari”, ne-a mai spus Alexandrin Guţu.

Fraţii săi, Vlad (20 de ani) şi Mihai (15 ani), practică la rândul lor luptele greco-romane la Clubul Sportiv Heracle.