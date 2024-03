Administrația Fritz construiește un spital de campanie… electorală

Încă un anunț-bombă, încă o investiție anunțată de conducerea Primăriei Timișoara, din seria celor ajunse în patru ani doar la faza de laude și intenții: un nou spital municipal, pentru care însă există doar teren și bani de consultanță, dar nu există bani pentru a-l construi.

Generos, primarul Timișoarei și-a dat un termen de 10 ani (!!!) pentru a ridica acest spital. Marea problemă este că, în lipsa banilor, municipalitatea a propus, iar consilierii locali au votat pentru semnarea unui acord de parteneriat cu IFC (International Finance Corporation), divizia de investiții a Băncii Mondiale, pentru construirea viitoarei unități spitalicești.

La ședința de vineri, 15 martie, unii consilieri locali nu au votat propunerea, din cauza mai multor necunoscute. Primarul Fritz a spus că e timpul să nu mai aștepte după “soluții nerealiste”, așa că a venit el cu o propunere personală, “realistă”. Adică să promoveze un proiect care nu are finanțare. Iar posibila finanțare să fie una privată, deși vorbim de un spital public. Ideea a fost elaborată pe parcursul unui an întreg, deși aici apare prima contradicție.

Conform edilului-șef, negocierea care prevede un contract atipic, cum nu s-a mai văzut, s-a realizat în ultimele săptămâni, sub conducerea juristei Florentina Radu. Doar că aceasta s-a angajat la primărie de abia în ianuarie 2024 și, cel puțin teoretic, ar fi avut nevoie de puțin timp să se acomodeze. Ar mai fi ipoteza science-fiction a dublei personalități, în care jurista, în 2023, ar fi fost și director la DSP Timiș și negociator la Primăria Timișoara.

L-au enervat până l-au băgat în spital

De altfel, mai reticenți decât consilierii locali au fost unii angajați din Primăria Timișoara, asupra cărora s-au făcut presiuni pentru a fi de acord și a semna documentația. Astfel, Mihai Boncea, directorul Administrației pentru Sănătate și Educație, a fost forțat de către primarul Dominic Fritz și de către jurista Florentina Radu să semneze documente legate de proiect. Omului i s-a făcut rău, astfel că a fost dus la spital, unde s-a constatat că a suferit un accident vascular cerebral, generat de stresul și presiunile la care a fost supus în data de 21 februarie, când pe repede înainte s-a pregătit documentația pentru plenul Consiliului Local din 22 februarie.

Numai că documentația nu a fost gata până în martie. Pentru a se acoperi, cei implicați în proiect și care au participat la discuție, șase persoane și viceprimarul Ruben Lațcău au întocmit un proces-verbal al discuției din 21 februarie, scris de mână cu greșeli și completări, în care, pe lângă mențiunile despre proiect, au ținut să fie cinici până la capăt și să îl înfiereze pe Mihai Boncea, scriind despre el: “nu doar că nu a procedat la promovarea cu celeritate a hotărârii Consiliului Local (deși sarcinile lui Boncea țineau de documentație și cel mult de proiectul de hotărâre – n.r.) dar a zădărnicit consecvent (sic!) acest fapt”.

Mai mult, scriu politrucii, plecarea lui Boncea fără să anunțe și fără să respecte procedurile interne, “este ultimul gest de zădărnicire a efortului de construire a unui nou Spital Municipal”. Asta în condițiile în care omul supus la presiuni și stres a sucombat fizic și s-a ales cu un AVC, așa cum s-a constatat la unitatea de primiri urgențe a spitalului unde a fost transportat de urgență.

Aberații servite ca inovații

Mai mult, în acordul de parteneriat aprobat de consilieri nu există niciun termen pentru finalizarea construcției efective a spitalului. Și nicio garanție că se va obține finanțare pentru spitalul propriu-zis, dar nici pentru dotări.

„Cred că este singura noastră șansă să vedem un nou spital municipal în următorii 10 ani. Pentru Timișoara a venit momentul să își ia soarta în propriile mâini și să nu mai aștepte după tot felul de soluții nerealiste. Foarte mulți timișoreni așteaptă acest nou spital municipal. Nu mai avem timp să așteptăm. Mă bucur că majoritatea consilierilor locali au înțeles urgența acestui spital și au aprobat parteneriatul cu Banca Mondială… Modelul pe care vi-l propun este să găsim o firmă privată care va ridica pe banii ei un spital și care o să ne predea la cheie această clădire, iar noi, timp de probabil 20 de ani, vom plăti o sumă lunară sau anuală pentru acest spital. Firma respectivă se va ocupa inclusiv de mentenanță, pe perioada contractului (…) Nu facem aici nimic userist, nu facem aici nimic cu oculta mondială, ci este un instrument modern, serios și validat, care nu poate fi politizat. Echipa de la IFC ar face un studiu de prefezabilitate în care ar determina fezabilitatea financiară a acestui proiect, apoi un SF care va fi votat în consiliul local, va stabili condițiile și va structura financiar această propunere, pe câți ani, la ce costuri, cu câte paturi”, a plusat, fără argumente concrete, în plenul din 15 martie, primarul Dominic Fritz.

Recapitulând, nu se știe de câți bani este nevoie, care este forma legală de finanțare, care sunt costurile și cum va fi exploatat în regim de stat un spital construit din bani privați. Cu adevărat o premieră în materie de parteneriate public – privat, care i-ar lăsa mască și pe cei mai experimentați auditori ai Curții de Conturi sau pe inspectorii ANAF.

Astfel, teoretic, Primăria se va asocia cu un partener privat, pentru ca Timișoara să aibă, cândva, un nou spital municipal. Municipalitatea va primi la cheie un spital pe care îl va plăti apoi în rate, timp de 20 sau 30 de ani.

Un lucru e sigur: IFC va încasa minim un sfert de milion de euro

Singurul element cert este că pentru consultanță și documentație până la nivel de caiet de sarcini, IFC va primi 250.000 euro de la bugetul local. După selectarea partenerului privat care va face proiectul tehnic și se va ocupa de construirea efectivă a obiectivului și semnarea parteneriatului public – privat, în conturile IFC vor ajunge încă 1,25 milioane de euro. De această dată, banii provin exclusiv de la firma privată, care se obligă să-i plătească în 15 zile, de la semnarea PPP.

Unde se poate găsi un investitor minune, care să gireze cu zeci de milioane de euro o primărie și să își vadă banii, cu sau fără profit, după două sau trei decenii este marea necunoscută, dar și dovada că proiectul este doar una dintre multele laude (pre)electorale ale lui Dominic Fritz.

Ca la fiecare aberație promisă, cele două voci ale rațiunii, din Consiliul Local Timișoara, au analizat pertinent toate punctele slabe ale proiectului, mai exact întregul concept fantezist.

“𝐁𝐚𝐥𝐚𝐮𝐫𝐢𝐢 𝐧𝐮 𝐯𝐨𝐫 𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐓𝐢𝐦𝐢𝐬𝐨𝐚𝐫𝐚

(𝙤 𝙨𝙖 𝙪𝙧𝙢𝙚𝙯𝙚 𝙤 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙖𝙧𝙚 𝙡𝙪𝙣𝙜𝙖, 𝙙𝙖𝙧 𝙖 𝙤 𝙛𝙖𝙘𝙚 𝙨𝙘𝙪𝙧𝙩𝙖 𝙞𝙣𝙨𝙚𝙖𝙢𝙣𝙖 𝙨𝙖 𝙢𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩 𝙘𝙖 𝙚𝙞, 𝙐𝙎𝙍 – 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙞 𝙨𝙡𝙤𝙜𝙖𝙣𝙚𝙡𝙤𝙧 – 𝙞𝙖𝙧 𝙖𝙙𝙢𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙞𝙖 𝙣𝙪 𝙨𝙚 𝙥𝙤𝙖𝙩𝙚 𝙛𝙖𝙘𝙚 𝙖ș𝙖. 𝙎𝙥𝙚𝙧 𝙨𝙖 𝙖𝙫𝙚𝙩𝙞 𝙧𝙖𝙗𝙙𝙖𝙧𝙚𝙖 𝙙𝙚 𝙖 𝙤 𝙘𝙞𝙩𝙞)

Ieri o sedinta de Kafka in Consiliul Local. In rolul principal un primar in campanie electorala furibunda, care nici macar nu a citit legea parteneriatului public privat (vreo 28 de pagini, nu vreun un efort colosal) pe care o invoca in marele lui proiect.

Daca va intrebati care e marele lui proiect … tot ala de acum 4 ani … o declaratie de intentie cu privire la un nou spital municipal.

Dominic Fritz e efectiv o simpla colectie de slogane. Orice intrebare ce depaseste aceasta sfera primeste ca raspuns tot un slogan. Consilierii USR, în schimb, nici măcar nu există. Ei nu se angajează în dezbateri, nu pricep nimic din ce se întâmplă în jurul lor, votează fără întrebări și dau comunicate după ședințe unde înfierează cu mânie proletară pe oricine are o altă părere decât ei.

Ceea ce am incercat să le comunic colegilor de consiliu, ieri e doar că se îndreaptă către o fundătură ce va compromite ideea de spital nou și le-am oferit cel puțin 3 variante prin care pot să facă acest edificiu fără să îl compromită. Timpul va spune.

4 probleme mari pe care proiectul de ieri le are cu privire la viitor (un viitor incert pentru că nu există vreun termen de livrare a ceva):

U𝐧 𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮 𝐫𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐭𝐞, 𝐜𝐢 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐳𝐞𝐚𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐬𝐢𝐮𝐧𝐞

𝟑𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐮𝐫𝐢 ar avea “noul spital municipal” în viziunea USR. De ce se face? Pentru ca să adune laolalta toate sectiile care in prezent functioneaza in mai multe cladiri din oras, in 14 locatii.

𝟏𝟏𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐮𝐫𝐢 are în acest moment Spitalul Municipal din Timisoara și nici acestea suficiente. Dacă îmi poate explica cineva din USR cum se pot “uni” 1100 de paturi în 300, mă înclin.

În fapt construcția iluzorie (vedeți mai jos de ce) va diviza și mai mult furnizarea de servicii medicale pentru că în ea nu încap nici măcar secțiile ce funcționează acum la Clinicile noi (peste 500 de paturi).

C𝐨𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞. 𝟏𝟐𝟎 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨 + 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐨 𝐜𝐥𝐚𝐝𝐢𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥𝐞

În orice proiect, înainte de a te apuca de el, faci o evaluare comparativă, un benchmarking vis a vis de ce au construit alții în condițiii similare. Și îți calibrezi disponibilitatea de a plăti ceva. Nu e cazul aici. Din spusele primarului e foarte bine să plătești 120 de milioane de euro + costuri financiare pentru 20 de ani (𝙖𝙙𝙞𝙘𝙖 𝙛𝙤𝙖𝙧𝙩𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙗𝙖𝙗𝙞𝙡 𝙙𝙚 𝙫𝙧𝙚𝙤 3 𝙤𝙧𝙞 𝙢𝙖𝙞 𝙢𝙪𝙡𝙩 … 𝙖𝙨𝙩𝙖 𝙨𝙩𝙞𝙚 𝙤𝙧𝙞𝙘𝙚 𝙤𝙢 𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙣𝙪 𝙨𝙞-𝙖 𝙘𝙪𝙢𝙥𝙖𝙧𝙖𝙩 𝙤 𝙫𝙞𝙡𝙖 𝙘𝙪 𝙗𝙖𝙣𝙞𝙞 𝙟𝙤𝙨) pentru o clădire – spital cu 300 de paturi – 𝐅𝐀𝐑𝐀 𝐄𝐂𝐇𝐈𝐏𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄𝐋𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋𝐄 (𝐅𝐫𝐢𝐭𝐳 𝐥𝐚 𝐓𝐕𝐑 𝐓𝐢𝐦𝐢𝐬𝐨𝐚𝐫𝐚) – care costă și ele câteva zeci de milioane de euro în plus. Cu alte cuvinte, vreo 𝟒𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨 / 𝐩𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐟𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 + 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞.

Acum câteva zile a fost recepționată noua maternitate de către Consiliul Județean, finanțată din fonduri europene. Cost: 10 milioane de euro, complet echipată. Număr de paturi: 126. 𝐂𝐨𝐬𝐭 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐚𝐭 (𝐜𝐮 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞): 𝟖𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨/𝐩𝐚𝐭.

Spitalul nou construit din fonduri private de „Daruieste viata” la Marie Curie în București – spital de oncologie pediatrică – cu echipamente extrem de scumpe și elemente de construcție speciale (două buncăre). Număr de paturi: 187. Cost: 30 milioane de euro. 𝐂𝐨𝐬𝐭 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐚𝐭 (𝐜𝐮 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞): 𝟏𝟔𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨/𝐩𝐚𝐭.

𝐎 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐞 “𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐚𝐭” 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞 𝐨𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧𝐚, 𝐟𝐢𝐞 𝐞𝐚 𝐬𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐚𝐥𝐚 𝐚 𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐮𝐥𝐮𝐢

Ne permitem să excludem orice fel de finanțare europeană a noului spital, că ne dau banii afară din casă în orașul cu cele mai mari impozite din România. Iată ce spune CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ despre tipul de proiect ales de Fritz: “parteneriatele public-privat nu au permis obținerea beneficiilor potențiale, din cauza întârzierilor, a depășirilor de costuri și a subexploatării lor, ceea ce a dus la cheltuieli ineficace în cuantum de 1,5 miliarde de euro, din care 0,4 miliarde de euro reprezintă fonduri din partea UE.” și practic recomandă neutilizarea instrumentului (www.eca.europa.eu/ro/publications?did=45153).

𝐓𝐢𝐩𝐮𝐥 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐨𝐫𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐝𝐮𝐬 𝐥𝐚 𝐦𝐨𝐚𝐫𝐭𝐞𝐚 𝐮𝐧𝐞𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐢 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚, 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐞𝐦𝐩𝐥𝐮:

– Autostrada București-Braşov;

– Spitalul Regional Timişoara;

– Spitalul Regional Brăila-Galaţi;

– Spitalul Regional Târgu Mureş.

Și multe, multe altele pe care le regăsiți în anexa de la ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public privat. Între timp, până și guvernul României a ajuns la aceeași concluzie și a mutat tot ce s-a putut pe finanțare europeană – logic, nu?

Nu și pentru Dominic Fritz și USR. Cineva i-a spus domnului Fritz că parteneriat public-privat înseamnă că vine un privat, construiește și îți dă cheile să te muți, iar apoi plătești tu cum poți în 20 de ani.

Dacă ar fi citit măcar legea, ar fi aflat că nu e deloc așa. Plină de imperfecțiuni, lipsită de legislație secundară, neutilizată de nimeni în România – totuși lecturarea ei ar fi fost un minim de efort ce poate ar mai fi ridicat câteva semne de întrebare în “viziunile” primarului și ale partidului său.

Altfel spus – o petardă electorală – fără șanse de reușită, dar cu multiple șanse de a încurca masiv următorii ani”, a consemnat, sub forma unei analize detaliate, consilierul liberal Dan Diaconu.

Iliescu: “Primarul nostru visează frumos”

Consilierul local Roxana Iliescu a avut două intervenții pe acest subiect.

“Despre povestea cu construirea unui nou Spital Municipal si practicile netransparente și abuzive ale conducerii primăriei, pe scurt:

Acum aproximativ doi ani, primarul Fritz anunța colaborarea municipiului cu IFC în vederea construirii în viitor a unui “campus medical pentru spitalul municipal”.

Afacerea, conform spuselor primarului, ne-ar fi costat 100.000 euro.

“IFC ne vor face un fel de studiu de prefezabilitate, pe care îl vor finanța cu o sută de mii de euro. Noi, din partea municipiului o să punem și noi o sută de mii de euro.”

Astăzi, în legătură cu același proiect, ni se livrează sub nas, pe repede înainte, un contract cu IFC in valoare de 250.000 euro, plus un onorariu de succes platibil IFC in 15 zile de la semnarea Contractului cu partenerul desemnat sa realizeze PT si executia lucrarii; de precizat ca municipiul este obligat sa se asigure ca acest onorariu de succes va fi achitat de partenerul cu care va incheia contractul- cu alte cuvinte, daca partenerul nu plateste celor de la IFC 1250000 euro, zero Parteneriat Public Privat.

In plus, pe lângă pretul contractului si onorariu de succes, in contract se prevede faptul ca municipiul isi asuma exclusiv si alte costuri, nedeterminate insa, privind: costuri cu plasarea publicitatii, costuri de reclama, costuri cu campanii pentru opinia publica etc.

Toate astea pentru livrarea unui Studiu de Prefezabilitate si a unui Studiu de Fezabilitate privind viitoarea licitatie in urma careia va fi desemnat Partenerul de Proiect Public Privat, care ar urma sa facă alte documentații proprii proiectului și execuția lucrării.

Ca să fie bine și să nu fie rău, calendarul pentru realizarea obiectului contractului este orientativ… cu alte cuvinte, nu exista termene scadente privind livrarea documentelor pre-FS și SF.

Primele intrebari care mi-au venit in minte si la care ar fi bine sa raspunda public conducerea primariei sunt urmatoarele:

1)Acest Contract a fost livrat de reprezentantii IFC si inghitit pe nemestecate de primar si vicele Latcau ca atare sau a existat o negociere intre parti a clauzelor contractuale?

2)In cazul in care a existat o negociere, cine a facut parte din echipa de negociere?

3)Care a fost criteriul in determinarea pretului contractului in valoare de 250.000 euro si a onorariului de success in valoare de 1250000 euro? Cum s-a ajuns de la 100.000 euro la 250.000 euro, plus onorariu de succes, plus alte cheltuieli cu campanii, publicitate etc?!

4)Cine va fi reprezentantul municipiului care va purta responsabilitatea privind coordonarea si executarea acestui Contract?

Acest Proiect de Hotarare s-a dorit cu ardoare sa fie introdus pe ordinea de zi a plenului ordinar din 22.02.2024.

Disperat fiind sa introduca proiectul de hotarare pe ordinea de zi, mai ales ca seful sau, primarul Fritz, se grabise deja in presa cu anunturi triumfaliste privind construirea unui nou Spital Municipal, vicele Latcau a dat buzna, înainte cu o zi de plenul din 22.02, peste directorul de la Directia pentru sanatae si educatie pentru a semna documentele intr-o forma cu care acesta nu a fost de acord. In toata tensiunea creata si discutiile in contradictoriu, vicele Latcau a desemnat-o pe mai noua colega Florentina Radu sa revizuiasca pe repede inainte Referatul de aprobare si Raportul de specialitate pentru a fi semnate intr-o ora si jumatate de director.

Din pacate, din cauza stresului si a intregii presiuni generate de discutii in contradictoriu pe marginea acestui proiect, directorului I s-a facut rau si a ajuns la spital.

Ce a facut Latcau? Intr-un pur stil comunist si-a preconstituit o proba constand intr-un Proces-Verbal de consemnare a atitudinii nesupuse a functionarului public, in vederea trimiterii acestuia direct in Comisia de disciplina!

Asa li se intampla functionarilor din primaria Timisoara care nu vor sa semneze in orb ce le livreaza partidul USR sau care indraznesc sa nu fie de acord cu sefii USR! Li se cauta in geanta, in calculatoare, sunt dati afara din comisii, din birouri si zburati te miri prin ce directii prin Dispozitie de primar si cate si mai cate!

Pana la construirea unui nou spital municipal, actuala conducere a primariei Timisoara bagă oamenii in spital, la propriu, mai exact proprii funcționari publici, prin apucături abuzive in goana disperată de a puncta electoral pentru obtinerea unui nou mandat!

Si asta nu se intampla de ieri, de azi ci inca de la inceputul mandatului, numai ca nimeni nu vorbeste public despre teroarea din spatele peretilor de “sticla”, despre cariere si sanatatea distruse, din motive lesne de inteles… functionarilor publici le este frica de repercursiuni si mai aspre decat cele indurate!

Din 22.02.2024 și până în prezent, au mai coafat puțin documentele, au obținut cu chiu cu vai un aviz de la direcția juridică (care este egal cu zero după modul în care este formulat), iar astăzi vor supune la vot povestea cu construirea unui nou spital municipal. În realitate, un obiectiv extrem de bun, dar gestionat extrem de prost încă de la bun început de primarul Fritz & Comp.”, a scris Iliescu, pe Facebook, chiar înainte de votul din Consiliul Local.

După ce nu i s-a răspuns la întrebările puse în ședința de plen, Roxana Iliescu a revenit cu o nouă postare publică, cu și mai multe întrebări.

“Din păcate, întrebările mele legate de Contractul cu IFC au rămas fără răspuns…

1)Primarul a refuzat sa ne transmită cine a negociat clauzele contractuale în numele municipiului. A menționat-o pe doamna Radu, Florentina Radu, că ar fi condus negocierile începute acum doi ani, numai că madame Radu s-a transferat în primărie de la DSP la începutul acestui an…

2)Primarul a refuzat să ne spună care a fost criteriul in determinarea pretului contractului in valoare de 250.000 euro si a onorariului de succes in valoare de 1250000 euro. Cum s-a ajuns de la 100.000 euro (atât cat a declarat inițial primarul ca ne va costa), la 250.000 euro, plus onorariu de succes, plus alte cheltuieli cu campanii, publicitate, rămâne o necunoscută;

3)Totodată, primarul a refuzat să ne transmită cine va fi reprezentantul municipiului care va purta întreaga responsabilitatea privind coordonarea si executarea acestui Contract…

În plus față de necunoscutele de mai sus, pe scurt, am impresia ca primarul confunda un privat cu o societate de binefacere, nu cunoaște legislația în materia parteneriatelor publice private și visează ca documentația ce va fi livrată în baza acestui Contract încheiat cu IFC, îi va aduce un privat care să investească peste 120 milioane euro, fără nicio cheltuială din partea municipiului, doar costul “chiriei” ce ar urma ca municipiul să o plătească din momentul în care clădirea ar fi predată la cheie!

Primarul nostru visează frumos…!”, a scris consiliera locală Roxana Iliescu.

Renașterea bănățeană va continua să vă țină la curent cu proiectele fabuloase, din ciclul Mission Impossible, cu care echipa de campanie USR a candidatului-primar Dominic Fritz ne încântă, ritmic, în ultimele luni și care vor deveni tot mai grandioase. Ne permitem chiar să estimăm un vârf al promisiunilor și al tăierilor de panglică la finele lunii mai – începutul lunii iunie, chiar înainte de votul pentru funcția de primar al Timișoarei.