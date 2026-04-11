Accident în Timiș cu 4 victime, a fost chemat și elicopterul SMURD

Sâmbătă, 11.04.2026, în jurul orei 11:44, un apel telefonic solicita intervenția unui echipaj ISU pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe DN 59 C, între Comloșu Mare și Teremia Mare.

De urgență s-au deplasat la locul evenimentului pompierii din cadrul Secției Sânnicolau Mare cu o autospecială de primă intervenție si comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, precum și două ambulanțe SAJ.

A fost alertat în sprijin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Comloșu Mare.

În accidentul rutier sunt implicate două autoturisme în care se aflau 4 persoane. În urma evenimentului a izbucnit un incendiu.

Toate victimele sunt preluate de echipajele medicale, în stare conștientă, cooperantă.

La locul intervenției va sosi elicopterul SMURD Caransebeș .

Misiune în dinamică.

CITEȘTE ȘI: O șoferiță a testat limitele fizicii. 176 km/h, pentru că i se ardeau cozonacii

