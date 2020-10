Accident în Banat, cu 2 victime

Un echipaj din cadrul Secției de Pompieri Oravita a fost solicitat, în această după-amiază, să intervină la un accident rutier produs in jurul orei 15, pe raza localității Greoni – DN 57 unde, un auto cu 2 ocupanti, s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Salvatorii ajunsi la locul accidentului au constatat ca victimele (2 persoane de sex feminin) nu sunt incarcerate, prima victima in varsta de aproximativ 50 de ani fiind in stare conștientă, cu suspiciune de fractura de bazin; a doua victima, de aproximativ 30 de ani, a fost găsită in stare de inconstienta, cu traumatism cranio-cerebral si multiple alte traumatisme. Cele două au fost de urgență la Spitalul din Oravita.

La locul accidentului s-a deplasat si un echipaj IPJ, pentru a stabili cauzele producerii accidentului.