Absolvenții unei facultăți a UVT, discriminați la un concurs de angajare la CJT

La finele lunii noiembrie, publicarea Metaranking-ului Universitar pe 2021, în care Universitatea de Vest Timișoara (UVT) s-a clasat pe locul trei, îi dădea un nou prilej rectorului Marilen Pirtea de a ieși la rampă cu un comunicat festiv. Fără a ne propune să minimalizăm performanța UVT, poziționată în clasamentul național mult mai bine decât UPT și UMFT, nu putem să nu constatăm însă că, în viața reală, absolvenții unor facultăți din cadrul acestei universități par să tragă mai degrabă ponoase decât foloase din licența obținută în respectiva universitate.

Chiar ziarul nostru a dezvăluit, în articolul “Concurs cu dedicație la Muzeul de Artă Timişoara: la relații publice se cer licență în științe juridice și vechime în televiziune!” (30 septembrie 2021) cum licențiaților în Comunicare și Relații Publice ai Facultății de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Vest li s-a interzis să participe la un concurs pentru ocuparea unor funcții publice exact pe profilul lor.

Concursul a fost anulat rapid, la trei ore după publicarea articolului nostru, pentru a fi reluat ulterior, cu eliminarea condițiilor restrictive, dar cu alte aberații incluse în regulament, așa cum am arătat în articolul “Incredibil, dar adevărat: Muzeul de Artă Timişoara vrea să angajeze preoți, cântăreți sau polițiști la biroul de relații publice” (23 noiembrie 2021).

Campionii comunicatelor, muți ca peștii

Din păcate, nici după primul anunț de concurs publicat de Muzeul Național de Artă Timișoara, nici după al doilea anunț, nici un reprezentant al Universității de Vest nu a catadicsit să protesteze public față de bătaia de joc la care sunt supuși licențiații în Comunicare și Relații Publice ai UVT. Asta în condițiile în care UVT are un ditamai Departament de Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional, care expediază redacțiilor timișorene o grămadă de comunicate de presă în fiecare săptămână.

Am numărat chiar și patru comunicate trimise pe mail într-o singură zi, un exces de zel care are un singur scop: acela de a justifica existența unui departament stufos de comunicare. Și, apropo de specializarea menționată mai sus, suntem curioși câți absolvenți de Comunicare și Relații Publice ai UVT se regăsesc în actuala schemă de personal a Departamentului de Comunicare, Imagine și Marketing Instituțional al universității.

Așadar, în afara comunicatelor pompoase, compuse, vorba lui Eminescu, din cuvinte goale ce din coadă au să sune, nici o reacție concretă și vehementă a UVT în sprijinul absolvenților săi umiliți de o instituție publică.

Istoria se repetă

Așa că nu are de ce să ne mire faptul că, după Muzeul Național de Artă Timișoara, o altă instituție publică din oraș, Consiliul Județean Timiș, a dat cu flit absolvenților unei alte facultăți din cadrul UVT, cea de Matematică și Informatică. Printr-un mail trimis pe adresa redacției noastre, un specialist IT, absolvent al acestei facultăți, specializarea Informatică Aplicată, ne-a sesizat o anomalie flagrantă la concursul desfășurat în data de 2 noiembrie a.c. pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier debutant la Biroul de telecomunicații și transformare digitală al CJT.

Astfel, domnul A.A. (am preferat să redăm doar inițialele acestuia) ne-a semnalat că organizatorii au impus condiții de participare restrictive la acest concurs. În sensul că au solicitat studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă exclusiv în domeniile de licență Calculatoare și tehnologia informației, Ingineria sistemelor (specializarea Automatică și informatică aplicată), Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (specializarea Tehnologii și sisteme de telecomunicații sau Rețele și software de telecomunicații).

Așadar, doar absolvenții cu diplomă de inginer în buzunar au putut participa la acest concurs, fiind excluși licențiații Facultății de Matematică și Informatică, specializarea Informatică Aplicată, a UVT. Asta chiar dacă, așa cum ne-a explicat domnul A.A., studiile sale din cadrul facultății acopereau toate cerințele din bibliografia cerută pentru ocuparea postului:

“Precizez că în timpul facultății am studiat atât partea de software, programare, sisteme de operare, cât și partea de hardware (rețele de calculatoare, infrastructura hardware, servere etc). Astfel, deși diploma de licență obținută de mine îmi permite să profesez în orice sector din domeniul IT, nu mă pot înscrie la concursul organizat de CJ Timiș, neavând o diplomă de inginer, potrivit cerințelor pentru ocuparea postului scos la concurs”.

La CJT se merge pe burtă

Socotindu-se discriminat, domnul A.A. s-a adresat Consiliului Județean Timiș, printr-o petiție, cu șapte zile înainte de proba scrisă a concursului, solicitând anularea acestuia, dar, evident, n-a fost băgat în seamă, neprimind nici un răspuns. Concursul a continuat, însă nici unul dintre cei doi candidați admiși să participe nu a trecut de proba scrisă, astfel că postul a rămas vacant.

Tacit, chiar dacă nu au catadicsit să-i răspundă petentului, responsabilii din cadrul CJT au recunoscut că au făcut o treabă de mântuială prin faptul că, în anunțul de organizare a unui nou concurs pentru două posturi în cadrul aceluiași Birou de telecomunicații și transformare digitală, la studiile necesare a fost inclusă și specializarea Informatică.

Iată și reacția petiționarului timișorean după publicarea noilor condiții de participare la concurs: “A fost scos din nou la concurs postul pentru 15.12.2021, de data asta cu condiții actualizate, care includ și absolvenții de UVT sau orice altă facultate de informatică, așa cum e normal. Practic, recunosc că au greșit actualizând condițiile cu cele semnalate de mine.

Nu am primit nici un răspuns de la CJT, concursul din 2.10.2021 a fost o bătaie de joc la adresa unor universități de prestigiu, precum UVT, fiindu-le blocat accesul absolvenților într-o instituție de stat. Doresc doar să se constate lucrul acesta și să ajungă si la urechile domnului rector al UVT respectul pe care îl poartă CJT instituției pe care o conduce, blocând dreptul celor care finalizează cu brio facultățile din cadrul universității să intre pe o funcție publică, potrivit studiilor”.

Din păcate, și dacă va ajunge această informație la urechile domnului rector al UVT, sunt șanse extrem de mari ca ea să îi intre pe urechea stângă și să îi iasă pe cea dreaptă. Sau invers…