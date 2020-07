A intrat cu viteză într-o curbă periculoasă, a rupt un parapet și s-a răsturnat cu mașina. Isprava unei șoferițe pe o șosea din vestul țării

Accidentul a avut loc pe DN 66, în zona localității Merișor din județul Hunedoara. Potrivit polițiștilor, din cauza neadaptarii vitezei de deplasare, într-o curbă deosebit de periculoasă semnalizată prin indicatoare rutiere, o femeie in vârstă de 55 de ani din localitatea Țicleni, județul Gorj, a pierdut controlul direcției de mers și a intrat in coliziune cu un parapet de metal după care a ieșit in decor și iar mașina condusă de ea s-a răsturnat într-o râpă.

Din cauza impactului cu acel parapet și răsturnarea mașinii pasagerul din dreapta, un bărbat în vârstă de 59 de ani, din orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj, a fost rănit și transportat de urgență la spital.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă

sursa: romania24.ro