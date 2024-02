24 de primari au venit la prefectul Ritivoiu să îi ceară explicații de ce a blocat finanțările alocate de CJ Timiș

Nu mai puţin de 24 de primari de comune și orașe din județul Timiș, au venit, joi, 1 februarie 2024, la Prefectura Timiș pentru a-i cere explicații prefectului Mihai Ritivoiu.

Acesta a anunțat că a atacat în instanță alocările de bani votate în plenul Consiliului Județean Timiș, blocând practic finanțările și, implicit, votarea bugetelor locale în cele 99 de primării din județ.

Întâlnirea, una în premieră, dintre prefect și atâția primari nemulțumiți a avut loc chiar la Prefectura Timiș. Cei 30 de primari au discutat cu prefectul Mihai Ritivoiu și cu juriștii instituției, pentru a afla temeiul legal în baza căruia a atacat în instanță Hotărârile Consiliului Județean Timiș nr. 23 și nr. 24 din 23.01.2024 privind repartizarea sumelor din fondul pus la dispoziția Consiliului Județean și a celor defalcate din TVA.

Pe 29 ianuarie, prefectul și-a motivat acțiunea invocând favorizarea cu sume mai mari a primarilor PNL, partid condus de către președintele CJ Timiș și președinte al liberalilor timișeni, Alin Nica. Prefectul PSD de Timiș a declarat că “în urma controlului de legalitate exercitat în temeiul art. 252 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Serviciul Juridic a constatat lipsa unor criterii concrete și justificate în ceea ce privește realizarea repartizării sumelor din fondul pus la dispoziția Consiliului Județean”, doar că seriozitatea analizei a fost pusă la îndoială de două grafice care au dovedit că cei din Prefectura Timiș habar nu au câte UAT-uri sunt în județ.

În graficul inițial apăreau 103 primării, deși în realitate Timișul are doar 99. Apoi s-a revenit cu un nou grafic, dar și acesta era greșit, chiar la repartizarea politică a primarilor: PSD figura cu 38 de primari, deși în realitate are 37, iar PMP apărea cu 3 primari, în ciuda faptului că de fapt are 4 conducători de UAT-uri. Ceea ce spune multe despre cât de coerentă și pertinentă a fost analiza Serviciului Juridic al prefecturii.

Revenind la intâlnirea din 1 februarie, primarii au cerut prefectului și juriștilor care îl asistau să indice temeiurile legale în baza cărora a blocat finanțările, dar și să îi amintească faptul că sub conducerile PSD ale CJ Timiș, din trecut, multe localități cu primari din alte partide au primit sume ridicole, dar nu au contestat o hotărâre de consiliu județean, luată cu majoritate de voturi și cu aviz de legalitate, asta și pentru a nu bloca votarea bugetelor locale în toate comunele și orașele din județ.

“Din punctul nostru de vedere, hotărârea a fost atacată pe partea de oportunitate și nu de legalitate. Consiliul Județean are juriști și secretar care și-au dat avizul de legalitate pentru hotărârea atacată de către domnul prefect, hotărâre aprobată cu majoritate în ședință, așa cum cere legea. Nu ne-a lămurit domnul prefect care au fost motivele pentru care a contestat, de legalitate, nu de oportunitate… ne citea o doamnă jurist niște articole din Constutuție care nu știu ce legătură au cu hotărârea CJT. Toți primarii i-au atras atenția domnului prefect că contestarea acestei hotărâri va produce efecte negative, în toate cele 99 de localități din județ, în ideea în care nu putem aproba bugetele locale fără aceste sume.

Unii au nevoie de accești bani pentru plata ajutorului persoanelor cu handicap, alții ca și cofinanțare la proiecte europene, pe care acum riscă să le piardă. Dacă acest proces deschis de Prefectură nu se încheie până la finele anului, riscăm ca acești bani să fie pierduți. Prefectura și domnul prefect, care reprezintă Guvernul în teritoriu, nu ar trebui să facă politică. Declarația fără precedent sau soluția domnului prefect sună în felul următor: să vrobim cu președintele Consiliului Județean să revoce hotărârea adoptată cu majoritate și să se voteze o nouă hotărâre, care dacă e votată și de PSD și USR, prefectul consideră că de a doua zi poate să producă efecte. Nu am mai auzit niciodată așa ceva în 20 de ani de când sunt primar”, a declarat Dănuț Groza, edilul din Sânnicolau Mare.

Tot Groza a mai spus că acțiunea prefectului de Timiș nu este în regulă și este una pur politică, legal vorbind, hotărârea inițială obținând o majoritate de voturi și avize necesare. Au întrebat o juristă a prefecturii ce prevederi legale s-au încălcat, iar răspunsul a fost că un articol din Constituție, “legat de partea de comunicare”, după spusele lui Dănuț Groza și ale celorlalți primari prezenți.

Primarii din orașe și din comunele periurbane Timișoarei nu depind într-o măsură atât de mare de aceste alocări, însă 95% din primăriile județului, care dispun de bugete proprii mici, depind de acești bani, fără de care nu își pot face bugetele pe 2024, indiferent de partidul din care provine un primar sau altul.

“Tocmai că e vorba de echilibrarea bugetelor în localități, noi considerăm că decizia prefectului a fost luată de către PSD pe criterii politice, prefectul aparține PSD, iar cei din PSD trebuie să își asume că în 99 de localități lucrurile sunt blocate din cauza acestei decizii politice”, a mai spus Dănuţ Groza.

Primarii au decis ca fiecare să angajeze un avocat și să intervină ca parte în procesul intentat de către Prefectura Timiș, în ideea în care hotărârea CJ Timiș să nu fie revocată, să se încheie cât mai repede procesul în instanță pentru care fiecare primărie să își poată adopta propriul buget local și să aloce banii de la CJ Timiș în funcție de nevoile oamenilor din fiecare localitate afectată.

La această acțiune au participat primarii din Gătaia, Lovrin, Gottlob, Moravița, Teremia Mare, Știuca, Voiteg, Darova, Otelec, Sânnicolau Mare, Jebel, Moșnița, Pădureni, Lenauheim, Dudeștii Noi, Tormac, Buziaș, Parța, Topolovățu Mare, Biled, Bethausen, Livezile, Banloc și Fibiș.

Prefectura Timiș nu a făcut publică nici o poziție, până la ora publicării acestui material.

Poziția publică a președintelui CJ Timiș, Alin Nica, după declarația prefectului de Timiș privind blocarea sumelor pentru unitățile administrativ-teritoriale și pentru drumurile comunale și județene:

„Nu știu dacă e de la stres, de la lipsa de experiență sau din cauza altor obiceiuri preluate de la colegii de la partid, însă domnul Mihai Ritivoiu, actual prefect de Timiș, halucinează. Din păcate, public. Îi readuc aminte – se pare că învață greu și uită repede – că datoria Instituției Prefectului este să verifice legalitatea actelor normative, nu să împartă dreptate PSD-istă. Deciziile privind oportunitatea, criteriile, modul în care se echilibrează un buget, aparțin plenului Consiliului Județean Timiș. Acelui plen care a votat deja cu majoritate covârșitoare de voturi propunerea mea de alocare a celor 64 milioane destinate investițiilor locale și drumurilor. Am avut 23 de consilieri județeni pentru și doar 10 împotrivă. Îi urez mult succes în instanță atunci când va încerca să justifice situatia și, sper, pentru binele lui, să nu se răzgândească colegii din județ și totuși să îi facă o plângere penală”.