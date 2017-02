Toate produsele CANCERIGENE descoperite de cercetători. Iată LISTA

Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului a descoperit toate produsele cancerigene, întocmind astfel o listă cu 116 substanțe și activități care sunt considerate nocive şi pot duce la îmbolnăvire.

1. Tutunul şi fumatul

2. Lămpi solare şi aparatele de bronzat din solarii

3. Producţia de aluminiu

4. Arsenicul din apa potabilă

5. Producţia auraminei

6. Producţia încălţămintei şi repararea acesteia

7. Curăţarea hornului

8. Gazificarea cărbunelui

9. Distilarea cărbunelui cu gudron

10. Producţia cocsului

11. Fabricarea mobilierului şi a dulapurilor

12. Minerit hematit (subteran) cu expunerea la radon

13. Fumatul pasiv

14. Extragerea fierului şi oţelului

15. Fabricarea izopropanolului

16. Fabricarea coloranţilor magenta

17. Expunerea profesională a unui pictor

18. Pavarea şi învelirea acoperişurilor cu smoală de gudron de cărbune

19. Industria cauciucului

20. Expunere profesională la vaporii puternici de acizi anorganici care conţin acid sulfuric

21. Amestecuri naturale de aflatoxine

22. Băuturi alcoolice

23. Nucile de arec

24. Betel fără tutun

25. Coajă de betel cu tutun

26. Smoala de gudroane de cărbune

27. Gudronul de cărbune

28. Gazele emise la arderea combustibilului de uz casnic

29. Evacuarea diesel

30. Uleiurile minerale, netratate şi tratate uşor

31. Fenacetină, amestecuri ce conţin analgezice

32. Plantele care conţin acid aristolohic

33. Bifenilii policloruraţi (PCB)

34. Peştele sărat în stil chinezesc

35. Uleiurile de şist

36. Funingine

37. Produse din tutun

38. Praful de lemn

39. Carnea procesată

40. Acetaldehida

41. 4-Aminobifenil

42. Acizi şi plantele care conţin aristolochie

43. Arsen şi compuşi ai arsenului

44. Azbest

45. Azatioprină

46. Benzen

47. Benzidina

48. Benzo [a] piren

49. Beriliu şi compuşii de beriliu

50. Clornafazina (N, N-bis (2-cloretil) -2-naftilamina)

51. Bis (clormetil) eter

52. Clormetil metil eter

53. 1,3-butadienă

54. 1,4-butandiol dimetansulfonat (Busulfan, Mileran)

55. Cadmiu şi compuşi cadmiu

56. Clorambucil

57. Metil-CCNU (1- (2-cloretil) -3- (4-metilciclohexil) -1-nitrozuree; semustin)

58. Crom (VI) şi compuşii

59. Ciclosporină

60. Contraceptive hormonale, formele combinate

61. Contraceptive orale, forme secvenţiale de contracepţie hormonală

62. Ciclofosfamida

63. Dietilstilbestrol

64. Coloranţi metabolizaţi la benzidină

65. Virusul Epstein-Barr

66. Estrogenii, antiinflamatoare

67. Estrogenii, nesteroidieni

68. Estrogen utilizaţi în terapia postmenopauzei

69. Etanol din băuturile alcoolice

70. Erionite

71. Oxid de etilenă

72. Etoposidului solitar şi în asociere cu cisplatină şi bleomicina;

73. Formaldehida

74. Arseniură de galiu

75. Helicobacter pylori (cu infecţie)

76. Virusul hepatic B (cu infecţie cronică)

77. Virusul hepatic C (cu infecţie cronică)

78. Remedii din plante care conţin specii de plante din genul Aristolochia

79. Virusul imunodeficienţei umane de tip 1 (cu infecţie)

80. Papilomavirus uman de tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 şi 66;

81. Virusul uman limfotropic al celulelor T de tip I

82. Melfalan

83. Methoxsalen (8-metoxipsoralen) plus radiatii ultraviolete A

84. 4,4′-metilen-bis (2-cloroanilină) (MOCA)

85. MOPP şi alte chimioterapie combinate, inclusiv agenţi de alchilare

86. Gaz muştar (iperită)

87. Naftilamina

88. Radiaţii de Neutron

89. Compuşi de nichel

90. 4- (N-Nitrosomethylamino) -1- (3-piridil) -1-butanonă (NNK)

91. N-nitrozonornicotina (NNN)

92. Opisthorchis viverrini (infecţie)

93. Poluarea aerului

94. Particulele din poluarea aerului

95. Fosforul-32, sub formă de fosfat

96. Plutoniu-239 şi produsele sale de descompunere (pot conţin plutoniu-240 şi alţi izotopi), sub formă de aerosoli

97. Radioiodinii, izotopi de scurtă durată, inclusiv iod 131, folosiţi la accidente de reactoare nucleare si la detonare armelor nucleare

98. Radionuclizi, emiţători de particule α, depuse în interior

99. Radionuclizi, emiţători de particule β, depuse în interior

100. Radium-224 şi produsele sale de descompunere

101. Radium-226 şi produsele sale de descompunere

102. Radium-228 şi produsele sale de descompunere

103. Radium-222 şi produsele sale de descompunere

104. Schistosoma haematobium (infectat)

105. Silica, cristalin (inhalat sub formă de cuarţ sau cristobalit din activităţi ocupaţionale)

106. Radiaţia solară

107. Fibrele asbestiforme care conţin Talc

108. Tamoxifen

109. 2,3,7,8-tetraclor-para-dioxina

110. Tiotepa (1,1 ‘, 1 „-phosphinothioylidynetrisaziridine)

111. Toriu-232 şi produsele sale de descompunere, administrate intravenos ca o dispersie coloidală de dioxid de toriu-232

112. Treosulfan

113. Ortho-toluidină

114. clorură de vinil

115. Radiatii ultraviolete

116. X-radiaţii şi radiaţii gamma

Sursa: theguardian.com