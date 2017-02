Decese SUSPECTE în familia unui primar: Soția și tatăl acestuia au murit OTRĂVIȚI, la interval de câteva zile

Primarul Anton Anti trece prin clipe cumplite. Edilul și-a pierdut tatăl şi soţia în doar câteva zile în condiții suspecte. Sotia primarului a început sa se simta rau, in timpul unei petreceri şi ar fi lesinat. In scurt timp, Anton Anti si-a luat sotia si a plecat spre casa.

Odata ajunsa i s-a facut rau iar si a lesinat inca o data. Luiza Anti, in varsta de 28 de ani a fost transportata la spitalul Sfantul Spiridon din Iasi, anunță Observator.tv.

Sotia edilului a fost bagata direct in operatie, aceasta fiind diagnosticată cu colecistită La scurt timp, in urma analizelor efectuate, medicii au descoperit o substanta foarte toxica in sange. Lunea trecuta, tatal edilului a murit, iar rezultatele analizelor arata ca a murit din cauza unei intoxicatii cu etilenglicol.

Aceeasi subtanta s-a gasit si in sangele sotiei primarului, care a intrat in coma. Cum au ajuns insa cei doi in aceasta situatie este greu de spus, scrie presa locală.

„Primarul si sotia sa locuiau in aceeasi curte cu tatal lui, dar nu stateau in aceeasi casa. Nu putem gasi o explicatie. Nu stim ce s-a intamplat. Se spune ca este vorba despre o intoxicatie cu antigel. Fiecare avea vase separate, nu foloseau aceleasi recipiente. Initial se spunea ca au consumat amandoi dintr-o sticla cu suc. Sticla respectiva era in casa de ceva vreme. Era o sticla din care au baut mai multi, nu doar sotia si tatal primarului. Este exclus sa fi fost ceva in acel recipient”, a povestit presei locale o persoana apropiata familiei.

Rudele exclud ipoteza in care sotia primarului si tatal acestuia ar fi baut voit o asemenea substanta.

„A fost demarata o ancheta pentru a se stabili care au fost cauzele care au dus la decesul celor doua persoane. S-a dispus efectuarea necropsiei in ambele cazuri”, a declarat Anca Vijiac, purtator de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi.

După moartea soţiei, primarul Anton Anti, a postat in mediul online un mesaj sfasietor.

„Azi, 20 februarie 2017, durerea ne-a îngenunchiat pentru a doua oara… într-un timp atât de scurt… Domnul a ales sa ia la el doua fiinte atât de dragi mie… pe Tata si pe Scumpa si Frumoasa mea Sotie, Alina Luiza… Tristete profunda si strigat mut de durere zace în sufletul meu… de ce Doamne? De ce?! Cu toate ca m-ai ranit profund Dumnezeule, voi continua sa te iubesc si sa te slujesc, pentru ca am încredere în planurile tale… Tie, scumpa mea sotie îti multumesc pentru toate clipele frumoase si pentru devotamentul tau fata de familie. Îti promit ca pruncul nostru scump, Victor Stefan, va creste falnic si frumos asa cum ne-am propus… Zbor lin în Lumina, Iubita mea!!”, a scris primarul.

Sursa: stiripesurse.ro