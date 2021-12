Ziua și accidentul, între Giroc și Timișoara. Locuitorii sunt revoltați și cer soluții

Aproape că nu este zi fără ca pe drumul dintre Timișoara și Giroc să nu se producă cel puțin un eveniment rutier. Localnicii și cei care circulă frecvent prin zonă spun că de vină sunt, pe de o parte, conducătorii auto iresponsabili – care rulează cu viteză și sunt neatenți – și, pe de altă parte, ieșirile spre șosea din parcările centrelor comerciale din apropierea trecerii la nivel cu calea ferată.

Revolta oamenilor este exprimată pe rețelele de socializare:

„Calea Timișoarei a devenit cursă de raliuri pentru unii, din păcate și din lipsă de respect pentru ceilalți șoferi sau pietoni!”.

„La iesire de pe Garii cu virare la stanga spre calea ferata stam de multe ori si 10 min pana sa putem intra pe sensul de mers, mai ales ca trebuiesc traversate ambele benzi de pe sensul opus, iar prima banda de intrare e 90% din timp blocata de cei care vireaza stanga catre Lidl dinspre calea ferata, e o situatie delicata in aceasta intersectie”.

„Macar marcajele rutiere in zona cu magazinul LIDL de s-ar reface pentru ca acolo toata lumea circula dupa cum ii taie capul, si niste stalpisori/parapeti despartitori intre sensurile de mers. Am inteles ca nu e in administratia locala drumul, dar totusi chiar trebuie sa moara cineva pentru a se lua niste masuri minime de siguranta, pana cand se vor face acele sensuri. Cum zicea cineva, chiar nu vrem sa devenim doar niste statistici. Multumesc”.

„Salut… sunt cam multe accidente in zona si iesirea de la Lidl e destul de dificila… cred ca ar fi necesar un sens giratoriu”.

Acestea sunt doar câteva dintre reacțiile localnicilor, exprimate pe grupul de Facebook Pro Giroc.

Autoritățile locale ridică neputincioase din umeri, susținând că nu pot face nimic, întrucât drumul este în administrarea Consiliului Județean Timiș…

Totuși, ceva trebuie făcut. Oameni nevinovați ajung să fie răniți sau se aleg cu mașinile avariate.

Foto: Facebook / Pro Giroc