Vine Iepuraşul la copiii şi tinerii cu nevoi speciale din Fundaţia „Laurenţiu Ciucur”

Având în vedere suspendarea manifestării Telemaratonul Speranţei, Fundația “Laurenţiu Ciucur” a reuşit, şi în acest an, din fondurile proprii și prin generozitatea sponsorilor, să ofere, totuşi, cu ocazia Sfintelor sărbători de Paşte, ajutoare membrilor fundației.

Reamintim că fundaţia are ca principal obiectiv de activitate sprijinirea copiilor şi tinerilor care suferă de distrofie musculară progresivă, precum şi a familiilor acestora. Fundaţia are în grijă, în prezent, 39 de copii şi tineri cu nevoi speciale, de care se ocupă un număr relativ mic de persoane. Și în acest an un ajutor în valoare totală de 27.300 lei. Ajutoarele vor ajunge în aceasta săptămână la toţi membrii.

„Pe această cale, dorim să mulţumim pentru sprijinul acordat celor care au fost alături de noi pe parcursul acestui an dificil, reamintind, în primul rând, organizatorii manifestării Telemaratonul Speranţei: Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiș, Cons Electrificarea Instal Timişoara, Internaţional Watersport Distribution, SC Boncilius SRL şi Te Awa Technology.

În numele copiilor şi tinerilor din fundaţie, urăm tuturor sărbători fericite, pe care să le petreacă cu bucurie şi linişte sufletească”, spune preşedintele Fundația “Laurenţiu Ciucur”, Zaharia Ciucur.

Imagine cu titlu ilustrativ