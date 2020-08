(Video) Şantaj de o mie de euro. Timişean încătuşat după un flagrant

Au apărut primele imagini cu operaţiunea poliţiştilor de la Hodoş.

În imagini se vede momentul în care suspectul a fost oprit în trafic de trupele speciale. În buzunar avea suma de o mie de euro. Trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore pentru santaj si complicitate la santaj. Gruparea din care facea parte individul era monitorizata de mai mult timp de catre oamenii legii.

Un tanar din Lugoj a fost retinut sambata in urma unei operatiuni pusa la cale de catre politistii de la Biroul de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Lugoj, la cativa kilometri de Lugoj.

Barbatul a fost retinut in urma unui flagrant care a avut loc la Darova, au anuntat anchetatorii pentru Lugoj Info.ro.

Primele informatii obtinute indica faptul ca tanarul face parte dintr-o grupare care este monitorizata de mai mult timp de catre oamenii legii.



“Este vorba de mai multi indivizi, sportivi, care si-au facut un obicei din a santaja tinerii. In cazul de fata, totul a plecat de la un tanar care si-ar fi permis sa o jigneasca pe sora suspectului.

Nu stim cat de mult a jignit-o, insa fratele sau s-a gandit sa ii ceara o mie de euro pentru ca sa fie iertat. Individul si-a amenintat victima, de mai multe ori, cu violenta, daca nu da banii.

Mai mult, daca nu se incadra in termen, victima urma sa plateasca doua mii de euro. Exista un grup de tineri extrem de violenti pe care speram sa il anihilam in cel mai scurt timp”, au declarat sursele judiciare.

Anchetatorii sustin ca in ultima perioada au avut cunostinta de mai multe astfel de cazuri, insa victimele au refuzat sa depuna plangeri, iar atunci cand au facut-o, si-au retras plangerile, cel mai probabil in urma altor amenintari.

Imediat dupa ce a incasat banii, individul a fost blocat in trafic, la Hodos, de trupele speciale, in masina fiind gasita suma de bani obtinuta in urma santajului. Gruparea este monitorizata de mai multe luni si nu este exclus ca oamenii legii sa ne ofere si alte surprize, unii dintre indivizi fiind cunoscuti in oras ca persoane violente si chiar cu legaturi in lumea politica.

Barbatul retinut sambata in urma flagrantului va fi dus in fata procurorilor, conform lugojinfo.ro.