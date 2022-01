Video! Robu: ”Timișoara a ajuns rușinea României, singurul oraș în care se întâmplă ce se întâmplă la noi!” Fostul primar îl atacă virulent pe Fritz, pentru că timișorenii îngheață în case, spitale și școli

Cu caloriferele abia dezmorțite și cu apa caldă oprită noaptea nu doar în apartamente, ci și în spitalele și școlile racordate la Colterm, timișorenii trec printr-o iarnă cum n-au mai pomenit decât în cei mai negri ani ceaușiști. Ex-primarul Nicolae Robu nu ratează momentul foarte critic pentru actuala administrație, căreia îi bate obrazul pentru proasta gestionare termoficării.

”De ce dl Fritz a intrat în iarnă cu stoc de cărbune zero, când eu am reușit să asigur pt fiecare din cele 8 ierni cât am fost Primar, stocuri la nivelul necesarului?! Menționez că a folosi cărbune înseamnă costuri mai mici cu 1 milion de lei pe zi decât cele corespunzătoare folosirii gazului!

De ce dl Fritz a refuzat astă-toamnă să încheie contract bilateral pe termen lung cu E-on, la prețul de 200 lei/MWh, ajungând, astfel, la situația de-acum, adică: să trebuiască să cumpere gazul la prețul săptămânal al bursei, de cca 600 lei / MWh?

De ce dl Fritz a încasat o amendă de 107 milioane lei, când eu am putut să nu iau niciodată, nicio amendă?!

De ce dl Fritz v-a lăsat fără căldură și apă caldă și ne ține și acum sub teroarea frigului bolnavii în spitale, nou-născuții în maternități, bebelușii în creșe, copiii în grădinițe și școli, pe noi, cei 180.000 de persoane abonate, în locuințe, când eu am putut să nu vă las nicio zi în cei 8 ani și 4 luni cât am fost Primar, fără căldură și apă caldă?!”, punctează Robu în cea mai recentă postare pe facebook, cu un text însoțit de o declarație filmată.

”De ce dl Fritz nu ne indică niciun proiect propriu privind Colterm?”

În plus, Fritz e luat la rost de Robu și pentru lipsa unui proiect de viitor cu privire la furnizarea centralizată a încălzirii și a apei calde.

”De ce dl Fritz nu ne indică niciun proiect propriu privind Colterm – de altfel, el nu are absolut niciun proiect propriu pt nimic! – ci se laudă cu nerușinare că el schimbă conductele în premieră, când, de fapt, schimbarea conductelor se face în cadrul unui proiect pe fonduri europene moștenit de la mine și care își urmează cursul, fără niciun merit al d-lui Fritz și al administrației condusă de el?!

Și de ce continuă să arunce minciuni că la Colterm nimeni nu a investit nimic de zeci de ani, când numai eu am investit 330 milioane de lei, lucru sustenabil prin acte oficiale și prin ce-a rezultat în urma investițiilor, dar au investit și predecesorii mei, dl Ciuhandu și dl Oancea?! Tot ce vă spun acești oameni este minciună ordinară, stimați timișoreni!

Nu-i vorba de nicio grea moștenire, credeți-mă și nu vă mai lăsați înșelați de niște impostori!”, susține Robu, iar în post-scriptum-ul postării mai spune că ”am avut, cât am fost primar, și temperaturi exterioare de -10 grade, dar n-am ținut copiii în frig niciodată! Timișoara a ajuns rușinea României, singurul oraș în care se întâmplă ce se întâmplă la noi!”.