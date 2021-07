Video: Ploile torențiale fac ravagii în Europa. Alertă de dezastru în Germania: 21 de morți și zeci de dispăruți

Au fost distruse acoperișuri, mașini și rețele de electricitate. În unele zone se aşteaptă că furtunile să persiste până mâine.

În mai multe orașe din estul Belgiei străzile s-au transformat în adevărate râuri, după o serie de furtuni violente. Pentru întreaga regiune Liege a fost emis “cod rosu” de inundatii, din cauza unei furtuni foarte puternice. Dupa asa un potop, nu e de mirare că au fost viituri de o asemenea amploare.

– “Mașinile care se aflau în partea de sus a străzii au fost aduse la vale de torent. Apa a crescut până la un metru.”

– “Pe la miezul nopții, am auzit un zgomot îngrozitor. M-am uitat pe fereastră și am văzut aici un torent. Avea 50-60 de centimetri înălţime. Se poate vedea pe uşă până unde a ajuns.”

Apele revărsate au provocat haos şi într-o zonă turistică, aproape de o faimoasa pistă de Formula 1.

În jurul oraşului Liege, meteorologii au emis alertă roșie, deoarece într-o singură zi sunt aşteptate ploi în cantităţi mari mari decât ar fi normal într-o lună de vară.

Firefighter among those killed by Germany floods.

Şi nemții au de suferit din cauza ploilor abundente. Landurile Saxonia, Turingia, Renania de Nord-Westfalia și sudul Bavariei au fost cel mai grav afectate de vremea extremă. În mai puţin de o zi au căzut pe alocuri şi peste 80 de litri pe metru pătrat. La granița cu Cehia a fost emisă o alertă de dezastru, după ce subsolurile caselor s-au umplut cu apă, numeroşi copaci au fost smulşi din rădăcini și unele zone au rămas fără curent peste noapte.

A number of people have been killed and dozens are missing after extreme weather in Germany flooded streets and swept away vehicles.

