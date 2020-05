Video! Dor de mare în izolare – Tudor Chirilă și melodia nouă lansată cu ocazia unui altfel de 1 Mai

Anul acesta este altfel pentru mulți, pandemia de coronavirus răpindu-le acestora visul de a merge la mare de 1 Mai. Aflat în izolare, Tudor Chirilă încearcă să mai aline dorul de nisip, distracție și valuri printr-o melodie nouă, lansată chiar de 1 Mai, scrie HotNews.ro.

Câteva versuri din ultima melodie lansată de Tudor Chirilă:

Stai liniștită că venim / Pe malul tău să amețim / Mareeee

Chiar dacă întârziem puțin / La răsărit o să vorbim / Mareee

Și e ceva-n culoarea ta / Ceva ce nu pot explica / Mareee

Cum arată postarea lui Tudor Chirilă cu ocazia zile de 1 Mai:

1. Perioada de izolare m-a ajutat să cunosc oameni pe care nu i-aș fi cunoscut vreodată. Am ieșit din conformismul social al relațiilor bătătorite.

2. Copiii știu să trăiască cu adevărat. Noi îi încurcăm foarte des.

3. Există lucruri bune în singurătate.

4. Bătrânii sunt mult mai puternici decât îi percepem noi. Au inimile deasupra apei.

5. Împreună este un cuvânt la care trebuie să ne tot gândim.

6. Muzica este teatru. Teatrul este muzică.

7. Englezii sunt mult mai aproape de adevăr: they PLAY their instruments. Noi cântăm la instrumente.

8. Când nu te mai joci, ești mort.

9. La zece ani a trebuit să mă despart de toți prietenii mei de la blocul din care familia mea se muta. Este o despărțire care mi-a marcat traiectoria.

La șaisprezece ani priveam sâmbăta seara străzile ude ale Bucureștiului din balconul blocului în care locuiam. Asfaltul ud înșurubează dor în suflet. Nu aveam cu cine ieși. Așteptam să treacă sâmbăta ca să redevin un adolescent “normal”.

Cântecul ăsta se dedică tuturor celor care nu au cu cine ieși. Acum sau mai târziu.

10. Marea este…