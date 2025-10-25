Victorie mare pentru alb-violeți: Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara 1:2

Sport
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Victorie mare pentru alb-violeți: Unirea Alba Iulia - Poli Timișoara 1:2

Victorie mare pentru alb-violeți: Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara 1:2!

Echipa antrenată de Dan Alexa s-a impus la limită, sâmbătă după-amiază, în derby-ul Seriei a 7-a din Liga a III-a, învingând la Alba Iulia liderul campionatului, formație pregătită de timișoreanul Alexandru Pelici și care venea după 8 meciuri consecutive fără înfrângere (a pierdut doar în prima etapă).

Golurile alb-violeților au fost marcate de Vasluain (min. 30) și Toma (min. 49), în timp ce pentru alb-negri a înscris Pîntea (min. 10).

Bănățenii au obținut, astfel, 3 puncte extrem de importante în lupta pentru play-off-ul de promovare în Liga a II-a.

La meci au asistat aproximativ 4.000 de spectatori, timișorenii fiind susținuți frenetic de circa 200 de suporteri.

Au evoluat:

Unirea Alba Iulia: Ștefan – Ardei, Vomir, Giosu – Pîntea, Tănase, Ardeiu, Giurgiu/ cpt., Ondreykovicz – Golda, Banyoi; rezerve: Roman – Fetița, Gavrilă, Balaur, Lambru, Blănaru, Cîșlariu, Banu, Szijj. Antrenor Alexandru Pelici.

Poli Timișoara: Eneșescu – Vlaicu, P. Paul, Toma – Vasluian, Benzar, Rotariu, Adam, Ene – D. Popa/cpt., Haiduc; rezerve Moșoarcă, Vîrtej, Cociș, Gogor, Amariei, Clemeniuc, Fazekas, Cooper, Marincu. Antrenor Dan Alexa.

CITEȘTE ȘI: Simonis: Centrul de recuperare medicală pe care îl construim la Lovrin este în plin șantier, iar lucrările avansează într-un ritm bun

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *