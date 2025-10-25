Victorie mare pentru alb-violeți: Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara 1:2!

Echipa antrenată de Dan Alexa s-a impus la limită, sâmbătă după-amiază, în derby-ul Seriei a 7-a din Liga a III-a, învingând la Alba Iulia liderul campionatului, formație pregătită de timișoreanul Alexandru Pelici și care venea după 8 meciuri consecutive fără înfrângere (a pierdut doar în prima etapă).

Golurile alb-violeților au fost marcate de Vasluain (min. 30) și Toma (min. 49), în timp ce pentru alb-negri a înscris Pîntea (min. 10).

Bănățenii au obținut, astfel, 3 puncte extrem de importante în lupta pentru play-off-ul de promovare în Liga a II-a.

La meci au asistat aproximativ 4.000 de spectatori, timișorenii fiind susținuți frenetic de circa 200 de suporteri.

Au evoluat:

Unirea Alba Iulia: Ștefan – Ardei, Vomir, Giosu – Pîntea, Tănase, Ardeiu, Giurgiu/ cpt., Ondreykovicz – Golda, Banyoi; rezerve: Roman – Fetița, Gavrilă, Balaur, Lambru, Blănaru, Cîșlariu, Banu, Szijj. Antrenor Alexandru Pelici.

Poli Timișoara: Eneșescu – Vlaicu, P. Paul, Toma – Vasluian, Benzar, Rotariu, Adam, Ene – D. Popa/cpt., Haiduc; rezerve Moșoarcă, Vîrtej, Cociș, Gogor, Amariei, Clemeniuc, Fazekas, Cooper, Marincu. Antrenor Dan Alexa.