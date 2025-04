Viceprimarul Ruben Lațcău a descoperit că în internatul Liceului Tehnologic de Vest sunt cazați muncitori, iar alte camere au fost închiriate unor firme (video)

Viceprimarul Ruben Lațcău a descoperit că în internatul Liceului Tehnologic de Vest sunt cazați muncitori, iar alte camere au fost închiriate unor firme

Protestele din stradă ale elevilor Liceului Tehnologic de Vest, derulate pe parcursul zilei de luni, 14 aprilie, l-au determinat pe viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, să se deplaseze la fața locului.

După mai multe ore de discuții purtate cu elevii, părinții acestora și profesorii liceului, viceprimarul, căruia i s-a reproșat decizia discriminatorie de relocare a activităților didactice de acolo într-o altă unitate de învățământ, a aflat că în internat, alături de elevi, sunt cazați muncitorii unei firmei de construcții, iar alte camere au fost închiriate pentru diverse activități comerciale care nu au legătură cu actul educațional.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, viceprimarul și-a exprimat indignarea privind faptul că elevele liceului se întâlnesc pe holurile internatului cu bărbați acoperiți doar cu un prosop.

”De ce elevii de la Liceul Tehnic de Vest sunt forțați să se trezească la 3 noaptea și să facă naveta la Timișoara? De ce eleve – adolescente sunt forțate să întâlnească pe holurile internatului bărbați doar cu prosop pe ei?

Pentru că conducerea Liceului cazează muncitori și închiriază camerele pentru afaceri – saloane de masaj sau firme de pregătire paznici. Toate astea în afara oricărui cadru legal. Am ascultat ieri elevii și părinții. Am fost șocat și revoltat. Am verificat imediat. Situația este inacceptabilă și nu va fi lăsată așa”, a scris Ruben Lațcău.

Alături de postare, apare un filmuleț în care viceprimarul, însoțit de oamenii legii, verifică camerele de la internat, fiind depistați muncitorii și persoanele care desfășurau alte activități comerciale.

