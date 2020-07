Vacanță în Grecia în pandemie. Ce a găsit o turistă într-o destinație populară printre timișeni. Cum se servește masa bufet suedez, ce măsuri sunt luate, ce prețuri sunt în stațiune

Vacanţa peste hotare este un subiect destul de controversat în ultima perioadă din cauza coronavirusului. Unii au dat înapoi, şi-au anulat vacanţele sau le-au reprogramat, alţii au decis să nu renunţe. Printre aceştia din urmă mă număr şi eu şi vă voi povesti, în rândurile ce urmează, cum s-a desfăşurat sejurul meu pe meleagurile elene.

Anul acesta, am ales Paralia Katerini, gândindu-mă că poate nu este momentul potrivit să mă aventurez prea departe, dar și din alte motive personale. De asemenea, am exclus din start călătoria cu avionul. Așadar, în perioada 8 – 15 iulie am petrecut un sejur de 7 zile în Paralia Katerini. Am rezervat cu doar 3 zile înainte, pe Booking. Precaută din fire, am ales varianta „parțial rambursabil”. Doamne ferește, în caz de ceva! 🙂

Cum a stat treaba în vama Kulata

Am completat formularul obligatoriu pentru a intra pe teritoriul Greciei, cu 48 de ore înainte, și, pe 8 iulie, în jur de ora 3:00 dimineața, am plecat la drum cu mașina. Deşi nu este un loc spectaculos din punct de vedere al peisajului, aflându-se pe continent, Paralia Katerini este una dintre staţiunile preferate ale românilor datorită preţurilor şi distanţei de doar 700 de kilometri de Bucureşti.

Deşi m-am temut că voi sta ore întregi la cozi interminabile de maşini, la vama Kulata, aşa cum văzusem cu doar câteva zile înainte că se întâmplase, lucrurile au decurs extrem de simplu şi rapid. Nu cred că am stat mai mult de 10 minute, având 10 mașini în faţă.

Mi-au fost solicitate doar actele de identitate, fără celebrul formular. Nici în Bulgaria nu mi-a fost cerută declaraţia pe propria răspundere pentru tranzitarea ţării. Acest lucru s-a întâmplat abia la întoarcerea de pe meleagurile elene, când intram pentru a doua oară pe teritoriul bulgar.

Am ajuns la destinație

Ajunsă în Paralia Katerini, am mers să mă cazez. Aşadar, mi-am luat bagajale, mi-am pus masca din dotare şi am intrat în hotel. Însă, la recepţie, am fost rugată să renunţ la „accesoriul COVID”, explicându-mi-se ca în hotel doar angajaţii poartă mască. Dezinfectantele nu au lipsit. Erau atât la intrarea în unitatea de cazare, cât şi pe etajul în care am stat. Nu prea mă întâlneam cu alți turiști în hotel, fiind destul de puține persoane cazate.

Plajele erau aproape goale, în fiecare zi. Nu cred că am văzut mai mult de 2-3 familii, când ieşeam „să stau cu burta la soare”. 🙂 Poate doar în weekend, când, probabil, staţiunea era vizitată şi de greci. Şezlongurile sunt aşezate la o distanţă mai mare de un metru unele de alte din cauza pandemiei şi nu se plătesc, ci se face consumaţie. Deși ziua nu erau prea multe persoane pe plajă, seara centrul stațiunii se anima.

În supermarket, nimeni nu purta măşti, cu excepţia a 2-3 români pe care i-am văzut. Nici în numeroasele magazine care se întindeau de-a lungul promenadei nimeni nu ţinea cont de acest aspect. Ba, mai mult, o turistă din România îi povestea unei vânzătoare românce că a fost testată pentru COVID la vamă şi aştepta rezultatul testului. Deşi, până la aflarea rezultatului este recomandat ca persoana să stea în hotel, femeia se plimba prin mulţime.

La terase, taverne, peste tot, existau dezinfectante la intrare. Chelnerii nu purtau măşti sau mănuşi, cel puţin nu unde am nimerit eu, probabil dat fiind faptul că masa se servea în aer liber. A existat însă şi o excepţie, tot la o terasă pe malul mării. Meniurile erau şi în limba română, unii dintre angajatii tavernelor fiind chiar conaţionali de-ai noştri.

Micul dejun din hotel era sub formă de bufet suedez, dar turiştii nu se puteau servi singuri. Fiecare spunea ce îşi doreşte, din preparatele/alimentele puse la dispoziţie, şi era servit de către angajaţi.

Excursiile se organizează în continuare. Excursia în care am mers eu, pe Insula Skiathos, costă 35 de euro şi este inclus drumul dus-întors cu autocarul şi cu vasul pe mare. În total, se fac aproape 5 ore până la destinatie, cu două opriri, în port și pe plaja Koukounaries unde se face plajă (aici, cele două șezlonguri cu umbrelă se plătesc – 10 euro, nu se face doar consumație). Se pleacă la ora 5:00 dimineaţa din Paralia Katerini. Pe vas, are loc o petrecere – „Metaxa” – dacă mergeţi cu unul din vasele celebrului căpitan Kostas. Se dansează, se fac concursuri şi turiştii care se încumetă sunt răsplătiţi cu această băutură. Şi se pare că pandemia nu i-a dat înapoi pe cei mai mulţi dintre cei prezenţi pe vas. Deşi am stat jos, unde erau doar câteva persoane, nu am avut cum să ignor nebunia de la etaj, unde era plin de oameni care dansau şi băteau puternic din picior pe ritmurile tradiţionale greceşti. Chiar şi cei care au preferat să stea la distanţă de petrecăreţi au fost serviţi cu Metaxa.

Autocarul care ne-a lăsat în portul Amaliapolis, de unde ne-am îmbarcat spre Skiathos, a fost umplut doar la 65% din capacitate din cauza restricţiilor COVID şi majoritatea turiştilor erau români. Am fost avertizaţi de ghid că toată lumea trebuie să poarte măştile, altfel este posibil să fie amendați şi el şi şoferul. Asta s-a întâmplat după ce mai multe persoane uitaseră cu desăvârşire de această măsură. Asta la dus. La întoarcere, unii oameni, chiar şi familii cu copii, au renunțat la mască și nici nu le-a mai fost atrasă atenţia.

Câteva preţuri de la tavernele din Paralia Katerini

– bere la draft 500 ml (pe plajă) – 4 euro

– un gyros – între 2,5 și 5 euro

– o carafă de vin 500 ml – 6 euro

– o porţie de caracatiţă la grătar cu cartofi prăjiţi şi puţină salată – 14 euro; în anumite taverne se servea fără garnitură, preţul fiind de 11 euro.

– o porție de tzatziki – 2,5 euro

– o porţie de calamari prăjiţi – 7 euro

– o porţie de hamsii – 5 euro

– o băutură răcoritoare – 2, 5 euro

