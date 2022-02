3 universități românești, incluse în clasamentul Times Higher Education al instituțiilor de învățământ superior tinere. Una este din vestul țării

3 universități românești au fost incluse, iar o a patra menționată în clasamentul Young University Rankings 2022, publicat în această săptămână și realizat de reputatul furnizor de clasamente Times Higher Education.

În noul ranking, ce reunește universități înființate în ultimii 50 de ani, apar Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea din Oradea și Universitatea Valahia din Târgoviște.

Primele trei figurează în intervalul 401+ din lista Young University Rankings, ce include în total 790 de universități. Universitatea din Valahia este inclusă în rândul celor aproximativ 250 de universități care sunt doar menționate ca furnizoare de date, nu și ierarhizate în acest clasament. Noul ranking este dominat condus de Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris, Nanyang Technological University Singapore, The Hong Kong University of Science and Technology, Erasmus University Rotterdam, Hong Kong Polytechnic University. Mai apar, pe locurile 6-10, Institute Polytechnique de Paris, University of Antwerp, University of Technology Sydney, Maastricht University și City University of Hong Kong.

Clasamentul ia în calcul universitățile înființate în ultimii 50 de ani, clasificate în funcție de ce 13 indicatori de performanță folosiți și în cazul principalului clasament global al Times Higher education, cu unele ajustări.

Hong Kong este cel mai reprezentat teritoriu în vârful clasamentului. Franța este țara cea mai bine reprezentată în top 20, cu nu mai puțin 5 instituții de învățământ superior, pe când India și Turcia au cele mai multe instituții incluse în ranking – 40 fiecare, depășind Marea Britanie și Iran (câte 37 de universități).

edupedu