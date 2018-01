Un tehnician veterinar și un agent agricol fac legea în primăria unei comune de lângă Timișoara

Ne-am oprit, în articolul publicat în ediția din 23 ianuarie, „Un fermier din Parța îl acuză pe primar că s-a înstăpânit peste pământurile comunei”, la explicațiile caraghioase prin care edilul-șef Mihai Petricaș încerca să ne convingă că site-ul primăriei este alimentat la timp cu informații proaspete. Nu, nu este, i-am spus-o și primarului și o repetăm: Primăria Parța are un site jenant pentru o comună cu un buget considerabil, unul dintre cele mai mari din județul Timiș.

În epoca digitală, la Parța se invocă avizierul

În anul de grație 2018, la o jumătate de secol de la primul pas făcut de om pe Lună, primarul Mihai Petricaș încearcă să își ascundă lipsa crasă de transparență în spatele metodelor arhaice prin care, susține el, instituția pe care o conduce anunță diversele acțiuni de interes public.

Fermierul Alexandru Hubert, cel care, șicanat de primar și de familia acestuia, a înaintat petiții către Instituția Prefectului Timiș, Camera de Conturi Timiș și DNA Timișoara, a precizat următoarele în respectivul document:

„În cadrul primăriei nu se fac publice anunțurile de vânzare-cumpărare terenuri agricole conform Legii 17 /2014, deși de la intrarea în vigoare a legii și până în prezent s-au făcut mai multe vânzări de terenuri pe raza localității, nu a fost făcut public nici un anunț de vânzare sau acceptare a vânzării conform procedurii”. Cum se apără primarul? „S-au afișat la avizier, avem procese-verbale de afișare”, zice domnul Petricaș – „Câte vreți să vă arăt?”, „Trei”, zicem noi – și îl strigă pe secretar (aflat dincolo de ușa închisă a biroului edilului-șef, dar cu urechea făcută pâlnie): „Ghițăăăă, adu procesele alea verbale cu vânzarea-cumpărarea de terenuri agricole!”.

În mai puțin de un minut, de parcă știa că trebuie să le aibă la îndemână (vizita noastră la Primăria Parța nu a fost inopinată, a avut loc la ora stabilită de comun acord cu primarul), secretarul Ghiță – pe numele său din buletin Gheorghe Vinczan – se prezintă cu trei dosare de vânzare-cumpărare de terenuri agricole.

Primarul s-a blindat cu acte

Răsfoim unul la întâmplare și descoperim, într-adevăr, că există și procese-verbale de afișare a anunțurilor de vânzare-cumpărare la avizierul de lângă primărie. Ne-a frapat faptul că foile erau extrem de albe, de parcă fuseseră scoase de puțină vreme din top, i-am și spus lucrul ăsta primarului. Nu vrem să insinuăm nimic, doar spunem ce am constatat, cu simțul tactil și cu cel vizual. Bine, faptul că există niște procese-verbale nu înseamnă automat că ele atestă realitatea și că acele anunțuri chiar au fost afișate, la vremea lor, la avizier. Nu de alta, dar înainte de a se prezenta la redacție, Alexandru Hubert a fotografiat avizierul aflat într-o stare de nuditate deplină. Evident, Mihai Petricaș are și pentru poza aia o explicație: „Dom’le, la ăsta te poți aștepta și să le ia jos, să pozeze și să le pună înapoi… Dom’le, a venit și noaptea, ăsta e un individ periculos!” (?!).

Cu ochii pe panoul de afișaj

Ce nu știe primarul Mihai Petricaș este că, după apariția primului articol, au început să ne caute și alți oameni din Parța, pentru a ne povesti necazurile lor și șicanările la care sunt supuși de administrația locală. Spre știința domnului Petricaș, și aceștia susțin că avizierul era mereu gol, nici pomeneală de anunțuri de vânzare-cumpărare de terenuri agricole, de proiecte de hotărâri de consiliu local, de procese-verbale ale ședințelor consiliului local.

Așa arăta, mai mereu, avizierul Primăriei Parța. După vizita corpului de control al prefecturii, avizierul a început să fie „asaltat” de afișe…

Bun, după vizita corpului de control al Prefecturii Timiș și după dezvăluirile ziarului nostru, la avizier au început să fie lipite diverse afișe, însă tot în bătaie de joc, după cum susține fermierul Alexandru Hubert, care ne-a comunicat că anunțul privind convocarea consiliului local pentru ședința din 19 ianuarie a fost lipit în… 25 ianuarie, nicidecum în 15 ianuarie, așa cum se precizează în procesul-verbal de afișare lipit la avizier.

Pățit de atâtea ori cu primarul, Alexandru Hubert a ajuns să fotografieze în fiecare zi avizierul, pentru a demonstra că edilul minte atunci când susține că totul e în regulă.

HCL-uri la buticuri?!

Acum, dincolo de toată această tevatură cu „uite afișul, nu e afișul”, haideți să vedem ce i-a răspuns edilul-șef fermierului timișean, atunci când acesta i-a solicitat, în 4 decembrie 2017, punerea la dispoziție contra cost a tuturor hotărârilor de consiliu local din 2016 și 2017, precum și a proceselor-verbale ale ședințelor consiliului local din aceeași perioadă. E un drept legitim al oricărui cetățean din țara asta să solicite oricărei instituții publice niște documente de interes public.

Ce-i răspunde primarul: „(…) vă informăm că acestea sunt postate pe saitul Primăriei comunei Parța și totodată au fost afișate la avizierul care se află în stradă pe clădirea Primăriei comunei Parța și la buticurile din comună, conform proceselor-verbale de afișaj nr. (…) Menționăm că toți cetățenii comunei Parța, care sunt direct interesați de HCL-uri, s-au informat de la avizierul mai sus menționat sau de pe sait, neexistând nici o nemulțumire cu privire la HCL-urile adoptate, dimpotrivă au existat cuvinte de laudă la adresa consilierilor locali pentru interesul pe care-l manifestă pentru comuna Parța și locuitorii ei. Vă mulțumim pentru înțelegere”. Apropo de „cuvintele de laudă” ale localnicilor, dacă Mihai Petricaș are impresia că doar Alexandru Hubert a îndrăznit să dea în vileag ilegalitățile și abuzurile din Primăria Parța, se află într-o mare eroare…

Agentul agricol 007

Dincolo de faptul că HCL-urile solicitate de petent nu se aflau la data respectivă pe site și nu se află nici acum în integralitatea lor și lăsând la o parte și avizierul despre care am tot vorbit mai sus, primarul Mihai Petricaș nu avea nici un drept să-i refuze cetățeanului român Alexandru Hubert furnizarea HCL-urilor solicitate! Nu spunem noi asta, ci legislația în vigoare, dar cine să cunoască legea în Primăria Parța? Tehnicianul veterinar Mihai Petricaș? Ori AGENTUL AGRICOL Gheorghe Vinczan?!

Da, ați citit bine, acel „Ghiță” pe care-l chema la raport primarul, deși îndeplinește funcția de secretar al comunei Parța, n-are nici o treabă cu meseria asta. Citiți ce scria Alexandru Hubert în petiția către instituțiile statului de drept și vă cruciți:

„Lipsa secretarului primăriei (funcția este ocupată de mai bine de 7 ani de o persoană care deține și funcția de agent agricol cumulativ neavând pregatirea necesară ocupării acestui post) a determinat întocmirea de documente care nu respectă cadrul legislativ și etic, motiv pentru care astăzi comuna Parța are în derulare mai multe procese în instanță din diferite motive (acte întocmite fără temei legal, acte întocmite abuziv – dublare de titluri de proprietate și de contracte de concesiune pășuni etc).

Acest aspect, deși cunoscut de actualul primar, este tolerat tocmai pentru a se putea acoperi abuzurile și ilegalitățile semnalate mai sus. Anunțurile publice cu privire la ocuparea postului de secretar sunt viciate de faptul că se caută un secretar de la altă primărie să vină prin transfer la Parța (așa au fost informați toți cei care au dorit să depună CV pentru concurs). Se preferă aceeași echipă care nu cunoaște legislația, nu are studii juridice și care acceptă orice spune primarul, deși funcția pe care sunt angajați le dă dreptul să prevină ilegalitățile și să refuze executarea ordinelor abuzive”.

Dați click aici ca să descoperiți o nouă bătaie de joc!

Alexandru Hubert era informat greșit: nu de șapte, ci de 14 ani joacă agentul agricol Gheorghe Vinczan un rol care-l depășește, cel de secretar (oamenii din sat spun că primarul l-a adus de la Șag, acolo unde, între 2002 și 2004, Mihai Petricaș a fost viceprimar), post pe care legea prevede că poate fi angajat doar un absolvent de studii superioare administrative sau de drept. Am intrat și pe site-ul primăriei și am descoperit că domnul Hubert avea dreptate, acolo există un anunț care sună așa:

„UAT Parța, județul Timiș, nr. 282, angajează prin transfer de la o altă primărie secretar, pe funcție publică de conducere”. Mai erau menționate coordonatele geografice și numărul de contact și un îndemn: „Pentru mai multe detalii: click aici”. Am click-uit și am dat peste… același anunț, de această dată în format PDF. O nouă mostră de bătaie de joc…

Anunțul prin care Primăria Parța scoate postul de secretar la concurs. Practic, debutanții în meserie n-au nici o șansă să vină la Parța, astfel că agentul agricol rămâne pe poziție…

Primarul se spală iar pe mâini

Să ne înțelegem, bietul Ghiță nu are nici o vină, dimpotrivă, dacă instituțiile de control vor descoperi că diverse documente au fost întocmite prin încălcarea legii, s-ar putea ca el să mai joace încă un rol, acela de țap ispășitor. De altfel, am încercat să aflăm de la domnul Vinczan cum de s-a încumetat să-și pună semnătura pe toate actele pe care i le-a vârât sub nas primarul, însă eforturile noastre de a-l contacta (l-am sunat și i-am trimis SMS) au rămas fără rezultat.

Nu vă mai spunem un secret dacă vă anunțăm că, și de această dată, primarul Mihai Petricaș are o explicație, nu-i așa? Iat-o: „Nu mi se pare normală situația, dar nu este vina mea. Vinczan a fost interimar, acceptat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, din 2016 nu mai are dreptul să fie, am făcut șapte concursuri pentru postul de secretar. Am vorbit cu directorul juridic de la prefectură și am convenit și cu varianta asta prin transfer. Concursul este organizat de ANFP, s-au organizat șase concursuri consecutive la prefectură, iar al șaptelea este acum, în martie”. Gata, dom’ primar s-a spălat pe mâini, dumnealui a făcut tot ce-i omenește cu putință, dar dacă toate concursurile au fost cu ghinion, ce poate face el mai mult?!

Toată lumea doarme de 14 ani în prefectură?

Culmea e că are și primarul pe undeva dreptate când spune că nu e vina lui. Teoretic, el îl putea instala nu doar pe agentul agricol Ghiță în funcția de secretar al primăriei, ci îi putea avansa pe acest post și pe tractoristul Ion sau pe ciobanul Vasile (numele sunt alese la întâmplare), doar că autonomia locală nu înseamnă neapărat că faci ce te taie capul, fără să răspunzi în fața nimănui.

Să excludem din ecuație ANFP, că ăștia-s la București, și să ne focusăm pe Instituția Prefectului Timiș: cum e posibil ca, de 14 ani încoace, nici un angajat din ditamai Palatul Administrativ – de la prefecții care s-au succedat de-a lungul timpului până la ultimul funcționar -, nimeni să nu sesizeze – repetăm, de 14 ani!!! – că, într-una dintre cele mai bogate comune ale județului, aflată la un sfert de oră de Timișoara, nu pe cine știe ce coclauri, UN AGENT AGRICOL VIZEAZĂ DE LEGALITATE HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ȘI DISPOZIȚIILE PRIMARULUI?!

Am scris cu majuscule pentru a sublinia cumva enormitatea imposturii. Cu concurs sau fără concurs, cu dispensă sau fără dispensă, este incredibil că, aproape un deceniu și jumătate, un agent agricol a putut aviza de legalitate toate actele emise de Primăria și Consiliul Local Parța și nimeni nu a avut nimic de comentat. Pur și simplu, este incredibil.

Sigur, e foarte bine că, în sfârșit, corpul de control al prefectului a aterizat, în decembrie, în Primăria Parța, în urma petiției depuse de Alexandru Hubert, dar întrebarea rămâne: unde ați fost, domnilor, în ultimii 14 ani?