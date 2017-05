Un nou episod din războiul sălilor polivalente

Parcă deciși să ofere motiv de dezbatere înainte de minivacanța de 1 iunie, politicienii locali s-au aruncat marţi într-o nouă dispută pe tema amplasamentului viitoarei săli polivalente cu 16.000 de locuri, pe care o va construi Compania Națională de Investiții (CNI).

După cum se știe, PSD și, implicit, CNI au propus un teren în comuna Giroc, în timp ce PNL, adică primarul Timișoarei, dorește ca sala să se facă lângă Stadionul „Dan Păltinișanu”.

Pozițiile s-au dovedit ireconciliabile la ședința de marţi a Consiliului Județean Timiș. În final, proiectul prin care terenul de la Giroc este pus la dispoziția CNI pentru viitoarea sală a fost aprobat, dar celelalte două proiecte, legate de primul, nu.

Astfel, liberalii s-au opus la demolarea clădirilor și platformelor aflate pe terenul din comuna învecinată. Cele două proiecte au căzut, pentru că aveau nevoie de două treimi din voturi, fiind vorba de patrimoniu.

Discuțiile preliminare pe tema amplasamentului au fost foarte aprinse. Consilierul județean Nicolae Bitea a fost purtătorul de cuvânt al lui Nicolae Robu, repetând aproape identic spusele acestuia referitoare la amplasarea lângă stadion.

Ca să-și convingă colegii, a adus și argumentul suprem: „ Primarul Nicolae Robu are intenția de a construi o sală polivalentă din fonduri proprii ale municipalității pe locația propusă. Eu cred că ar trebui să discutăm cu el pentru a găsi cea mai bună variantă. Nu e normal să se construiască două săli, una în județ și una în Timișoara, iar aici nu e vorba de ambiție și nici de orgolii”.

Consilierii PSD au venit, la rândul lor, cu alte argumente. Printre acestea, s-a aflat și faptul că Alianz Arena din Munchen, dacă tot s-a făcut referire la firma care a proiectat acest stadion, a fost construită la 12 kilometri de oraș.

De asemenea, Bitea a fost întrebat în ce stadiu se află sala polivalentă începută pe vremea când Robu era rector la Universitatea Politehnica și continuată în parteneriat financiar cu Primăria Timișoara. Din răspuns a reieșit că firma constructoare a avut dificultăți financiare, la fel ca aceea care s-a apucat de aripa nouă a Spitalului de Copii.

Terenul de lângă stadion nu e liber de sarcini

Vicepreședintele CJT Traian Stancu a explicat: „Noi, azi, punem la dispoziția CNI un teren, noi nu putem impune un loc unde să facă sala, doar am făcut niște demersuri. Dacă dorește Robu, poate să facă același demers în consiliul local. Eu nu pot merge la guvern să fac trafic de influență, să le spun eu unde să construiască”.

De asemenea, vicepreședintele Roxana Iliescu a dorit să știe dacă Nicolae Bitea a văzut extrasele de carte funciară ale terenurilor pe care Primăria Timișoara dorește să se construiască sala polivalentă. În urma răspunsului negativ al acestuia, vicepreședintele CJT a anunțat că parcelele de acolo nu sunt în totalitate ale municipalității, existând acolo și terenuri revendicate.

„CF-urile cred că le-a văzut domnul primar Robu, iar eu am încredere în domnul primar”, a fost răspunsul lipsit de șovăială al lui Nicolae Bitea.

„Suntem ca și caprele pe punte”

Consilierii județeni cu mai multă experiență au atras atenția că există riscul ca investiția să se piardă.

„Nu-i bine ce se întâmplă, ar trebui ca toți să fim de acord cu investițiile care vin spre Timiș. Vă rog să vă aduceți aminte de perioada Ciuhandu – Ostaficiuc, doi oameni remarcabili, de altfel. Totuși, nu au reușit să se pună de acord cu investițiile și atunci ne mirăm că nu am reușit să atragem obiective noi în județ.

Eu îi rog pe colegii de la PNL să înțeleagă. Poate că primăria își dorește să facă o sală mai mică, noi putem intra în parteneriat, să analizăm. Nu e cazul să dăm cu piciorul, nu creați o luptă surdă ca să demonstrăm cine e împotriva timișorenilor și timișenilor. Tot două treimi din voturi îi trebuie și domnului Robu ca să aprobe sala, iar dacă se ambiționează PSD-ul, nu le va obține. Eu cred că trebuie să profităm de ideea de a aduce câteva milioane de lei bune în județul Timiș”, a încercat să împace lucrurile Titu Bojin.

Consilierul județean Liviu Borha a tras concluzia: „Suntem ca și caprele pe punte, o să pierdem investiții mari, așa cum a spus Titu Bojin, că el știe. Totdeauna au fost contradicții între primărie și CJT”.

Dobra vrea scuze publice de la Robu

Cum consilierii liberali au tot insistat pentru încă o întâlnire a celor două administrații – municipală și județeană -, președintele CJT, Călin Dobra, a venit cu explicații.

„La Giroc se va face un complex sportiv, noi am făcut demersurile mai departe, pe acel teren de zece hectare se va face și un bazin de înot olimpic. Noi nu stăm să aruncăm vorbe și articole pe facebook. Lucrurile sunt simple: punem teren la dispoziție și beneficiem de fonduri guvernamentale sau nu punem și pierdem banii.

Cea mai mare dovadă de orgoliu a domnului primar Robu este că vrea să facă altă sală, or timp de cinci ani, de când este pe funcție, nu a făcut-o. Eu am discutat cu domnul Robu și nu am avut parte decât de jigniri, la adresa mea personală și a grupului de consilieri PSD.

Nu mai avem ce discuta până nu-și cere public scuze. Cred că suntem într-un moment important pentru județul Timiș. De câteva luni am dat premierul, iar dacă vreți să sprijinim investițiile guvernamentale, bine, dacă nu, vă asumați răspunderea”, a spus Dobra înainte de vot.

Proiectul referitor la cedarea terenului către CNI a trecut, dar, în schimb, altele două cu privire la eliberarea acestuia de clădiri, nu. Problema investiției de la Giroc rămâne, astfel, doar pe jumătate rezolvată.