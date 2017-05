Polivalenţa unui primar narcisist

Deputatul Matei Siciu a luat poziţie faţă de votul PNL din CJT, legat de sala polivalenată, lansând acuzaţii la adresa primarului Nicolae Robu:

“Sunteţi incredibil, domnule primar Robu! Şi egoist! Astăzi, în plenul Consiliului Județean Timiș, s-a supus votului proiectul privind aprobarea demarării procedurilor pentru sala polivalentă a timişorenilor şi timişenilor, de la Giroc. Ştiţi deja că treaba noastră este să oferim terenul, liber de sarcini, pentru ca, ulterior, Compania Națională de Investiții să acorde finanţarea.

CNI ne-a cerut, simplu şi direct, atât: demararea procedurilor pentru viitoarea sală polivalentă, adică disponibilitatea administrației de a pune un teren la dispoziție pentru construcția viitoarei săli polivalente de 16.000 de locuri. În plenul CJT de astăzi, n-a fost nimic simplu şi direct…

Proiectul a stârnit noi discuții sterile, PNL a făcut circ, proiectul a trecut cu 23 voturi pentru, 11 împotrivă și o abținere, nu însă şi proiectele care vizau demolarea unor construcții aflate pe terenul care ar urma să ajungă la CNI. Pe înţelesul tuturor: terenul nu poate fi pus la dispoziția CNI, pentru că nu este liber de sarcini. Pentru că liberalii n-au chef să facă bine comunităţii locale!

Aşa se numesc, mai nou, decidenţii locali care refuză investiţii majore pentru oamenii care i-au girat şi investit cu încredere? Aşa se definesc frânarii care refuză adevărul, pentru plăcerile unui primar narcisist, hotărât să ucidă orice demers, dacă nu-i poartă numele şi amprenta la sol?

Până şi Liviu Borha, reprezentant PNL!!!, şi-a exprimat dezacordul pentru cele întâmplate, azi, în CJT:

<<Acum suntem ca și caprele pe punte și o să pierdem investiții mari>>. Nici asta nu e suficient, pentru a vă trezi din ridicolul situaţiei, domnilor? Stimaţi reprezentanţi ai PNL, sala polivalentă este şi pentru copiii dumneavoastră, că n-o să pună CJT filtru la intrare!

Pe ea n-o să scrie, aşa cum scrie pe orice operă din Primăria Timişoara, made in Robulania, va fi un loc de recreere pentru toţi, un punct de atracţie pe care trebuia să-l fi avut demult aşezat pe hartă! Încă ceva: planeta modernă a scăpat demult de tiranie! Merită şi Timişoara s-o facă!”