Un nou caz de COVID-19 la un cadru medical de la Spitalul “Louis Țurcanu”. Întreg personalul va fi testat

Întreg personalul Spitalului de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara va fi testat după ce în cadrul unității medicale au fost depistate opt cazuri de COVID-19.

Potrivit managerului Spitalului de Copii, Ovidiu Adam, în perioada următoare întreg personalul va fi testat.

„Măsurile sunt cele normale, s-a făcut anchetă epidemiologică, personalul care a fost contact este la domiciliu și lucrăm cu personalul rămas. Am luat toate măsurile de dezinfecție și protecție de care dispunem, avem tot ce ne trebuie. Acum, transmiterea fiind intens comunitară este foarte greu să testăm toți pacienții care intră, inclusiv mamele, practic sunt două persoane, copil pacient plus mamă. În condițiile acestea transmiterea poate să o aducă oricine, în cazul personalului care intră în contact cu oricine din afară. Este foarte greu. Noi am testat tot personalul acum, suntem în testări cu tot personalul, în primul rând cei care au fost contacți, după care urmează și restul personalului să fie testat, din nou. Nu este prima testare, noi ne testăm periodic personalul.”

Potrivit managerului de la Louis Țurcanu, toate cele opt cazuri de la Louis Țurcanu sunt în rândul personalului, nefiind niciun caz de copil infectat.

sursa: radiotimisoara.ro