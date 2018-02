Un fotbalist născut în Sânnicolau Mare, luat de Steaua lui Gigi Becali

Un fotbalist născut în Sânnicolau Mare a semnat, luni seară cu Steaua lui Gigi Becali (FCSB) pentru un sezon și jumătate și a oferit prima reacție după semnarea contractului cu gruparea roș-albastră.

„Important e că am semnat. Ați văzut și voi ce perioadă am avut… Asta e viața de fotbalist, sunt profesionist, îmi fac treaba unde sunt. Aici am fost dorit și am semnat.

E un pas înainte pentru mine, am venit de la Chiajna, care s-a bătut la retrogradare, m-am simțit bine acolo doi ani, acum sunt la Steaua și mă simt bine aici. Mi-aș dori să-mi ajut colegii cât mai mult.

Andrei Vlad a fost colegul meu la Craiova, îl cunosc bine, e un tânăr de perspectivă, cu reale calități, cu siguranță o să crească. Cred că, dacă ai venit la Steaua, accepți și critici din partea patronului, și laude. Asta e Steaua, o echipă mare”, a zis Cristian Bălgrădean.

Chiajna va încasa 50.000 de euro pentru „Pufi”. Gigi Becali îi oferă goalkeeper-ului un salariu de 15.000 de euro pe lună, un salt uriaș de la 6.000 de euro, cât avea la Chiajna, potrivit gsp.ro.

Cristian Bălgrădean s-a născut în Sânnicolau Mare, în 21 martie 1988. Înainte de a ajunge la FCSB, a jucat la Minerul Lupeni, FC Braşov, Liberty Oradea, UTA Arad, Dinamo Bucureşti, CSU Craiova şi Concordia Chiajna. Are un meci în naţionala României.