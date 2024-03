Un cetățean din Dumbrăvița a intrat în greva foamei pentru că nu este lăsat să își construiască legal o casă (video)

Un cetățean din Dumbrăvița a intrat în greva foamei pentru că nu este lăsat să își construiască legal o casă

Un locuitor din comuna Dumbrăvița a intrat în greva foamei, luni, 11 februarie 2024, chiar în fața intrării principale din primărie. Gheorghe Prisăcaru a apelat la această formă extremă de protest, acuzând că, de patru ani, primarul Horia Bugarin și angajații primăriei refuză să îi elibereze un certificate de urbanism să își construiască o casă.

Omul deține 1,5 hectare de teren, iar lângă parcela sa, întâmplător, are mai multe loturi cumnatul unui consilier local. Gheorghe Priăscaru a cerut primăriei și consiliului local să îi elibereze actele necesare pentru a își ridica o casă de locuit. Omul a ținut să sublinieze că nu este speculant sau samsar imobiliar și că a respectat legea.

Mai mult, s-a oferit sp doneze comunei 3000 de metri pătrați de zonă verde către comună. Însă nici acest gest nu i-a înduplecat pe primarul Horia Bugarin, pe cei din primărie. Consilierul local Alina Sperlea a încercat să discute situația omului cu colegii consilieri, dar și cu cei din aparatul primăriei, pentru a rezolva blocajul birocratic, însă fără succes.

Mai mult, deși Prisăcaru are afișate pancarte pe care scrie că este în greva foamei și stă în ușa primăriei, nimeni din instituție nu a venit măcar să dialogheze cu el.

“De patru ani de zile vin cu aceiași doleanță. Am un hectar și jumătate în coproprietate, mai exact 5000 de metri pătrați. Terenul făcea parte dintr-un PUZ de 6 hectare. S-a lăsat zonă verde și de agrement, de servicii dar nu sunt delimitate zonele exact. La mine în CF apar curți și construcții, iar la observații zonă de agrement și zonă verde. Pe cei 15 000 de metri pătrați în coproprietate, am făcut studiu de oportunitate, certificate de urbanism, am plătit mii de euro și mi-au respins cererea de urbanism pentru construcția unei case. Și au respins studiul de oportunitate.

În PUG au trecut totul ca fiind zonă verde, deși în HCL 104/2018 acolo toate avizele pentru PUG au fost primite iar la mine era și zonă de locuire. Cu toate astea refuză să îmi dea certificat de urbansim să construiesc în cvartalul de 1,5 hectare. M-am oferit să donez 3000 de metri pătrați către primărie, ca zonă verde pentru comună. Degeaba. Mă plimbă de 4 ani în bătaie de joc. În CF eu plătesc la Primăria Dumbrăvița PUZ construcții. Vreau să îmi fie respectată proprietatea. E o expropriere forțată și mascată”, a declarat, pentru Renașterea bănățeană, protestatarul din Dumbrăvița.

La orele prânzului, lui Prisăcaru i s-au alăturat și alți oameni din comună care acuză tergiversări și abuzuri privind același gen de probleme, eliberarea de avize și autorizații, deși susțin că au toate documentele în regulă și taxele plătite la zi.

“Nu m-a căutat nimeni din primărie. Am vrut să vorbesc cu primarul sau viceprimarul dar refuză să discute cu mine. Este o proprietate private cumpărată, nu luată prin șmecherii sau alte manevre imobiliare”, a mai spus Gheorghe Prisăcaru, care este decis să rămână în greva foamei, în fața Primăriei Dumbrăvița până ce i se va face dreptate.