Un bărbat a murit, după ce salvatorii au ajuns cu întârziere pentru că aveau mașinile sechestrate

Turistul care și-a pierdut viața în Munții Rodnei este hunedorean. Bărbatul în vârstă de 68 de ani a așteptat în zadar să fie salvat. Incidentul s-a petrecut în Borșa, județul Maramureș, la peste 2.000 de metri altitudine.

Salvamontiștii au ajuns cu o oiră întârziere din cauză că mașinile lor erau sub sechestru, iar elicopterul SMURD nu era disponibil. O asociație din Borșa a cerut să se pună sechestru pe mașinile Primăriei, iar executorul a pus sechestru și pe mașinile Salvamontului. Salvamontiștii susțin că dacă ar fi ajuns mai repede, ar fi reușit să salveze viața bărbatului, scrie realitateadehunedoara.net

„Am fost solicitați să intervenim pentru salvarea unui turist de 68 de ani, aflat în stop cardio-respirator, la 100 de metri de stația meteo din Munții Rodnei, la 1.900 de metri altitudine. Am format echipa de intervenție, am solicitat elicopter SMURD, care nu era, însă, disponibil. Din păcate, nu am avut mașini de intervenție montană pentru deplasare, deoarece un executor judecătoresc a pus joi după-amiază sechestru asigurator pe toate mașinile Primăriei Borșa, inclusiv pe două ale Salvamont. Am intervenit cu o ambulanță, apoi pe jos, cu doi paramedici, și am efectuat două ore manevre de resucitare turistului dar, din păcate, s-a declarat decesul. Dacă am fi ajuns mai repede cu mașina, nu cu o oră întârziere, ar fi crescut șansele de salvare a bărbatului. În astfel de cazuri o oră contează enorm”, a declarat pentru Mediafax șeful Serviciului Salvamont al Primăriei Borșa, Ion Timiș.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost coborât pe targă. Potrivit emaramures.ro, bărbatul în vârstă de 68 de ani era din Deva și se afla în munții Rodnei alături de soția sa, femeia fiind și cea care a anunțat autoritățile.