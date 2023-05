Un bănăţean a doborât recordul național la 35 de km marș!

Atletul Narcis Mihăilă, din Reşiţa, a doborât recordul național la 35 de km marș! Performanța a fost obţinută la Campionatul European din Cehia, de la Podebrady! Mihăilă a reușit un nou record pentru România (2 ore, 37 de minute și 23 de secunde), precedentul fiind deținut de un alt reșițean, Marius Cocioran (2 ore și 38 de minute)!

Narcis Mihăilă a terminat cursa după 2 ore, 37 de minute și 23 de secunde, iar Marius Cocioran a reuşit cel mai bun timp al său în actualul sezon – 2 ore, 42 minute şi 43 de secunde.

Naționala României, formată din sportivii de la Reșița, Narcis Mihăilă, Marius Cocioran, Remus Rădoi şi Ionuţ Pleşu, s-a clasat la final pe locul 7.

„O cursă pot spune reușită pentru mine, având în vedere că acum două luni de zile la Dudince n-am reușit să termin proba din cauza unor probleme de sănătate. Mulțumesc lui Dumnezeu că totul a fost în favoarea mea și am reușit să fac un timp bun. Traseul, ca de obicei, super frumos, super fain, cu multă atmosferă. Tot timpul când am venit aici am avut parte de zile frumoase, chit că eu în anii trecuți n-am prea avut noroc să fac timpi buni sau să mă clasez mai în față.

Acest rezultat, cu record naţional, şterge cumva nereuşitele anterioare de aici. Îmi doream să fac record, m-am pregătit bine în Portugalia și în continuare la Buziaș și cumva speram la un timp de 2 ore și 37 minute, numai bine, cu ocazia asta am făcut și un record al României. L-am depășit pe colegul și prietenul Marius Cocioran, de data asta am fost eu mai bun, dar sper să revină și să ne luptăm în continuare. Să facem schimb dacă se poate, el să bată din nou recordul, și tot așa, să alternăm aceste performanţe.

Acum să vedem ce se întâmplă în continuare cu probele de marş, pentru că au introdus și probele mixte pentru Jocurile Olimpice. Nu știm exact dacă rămâne cea de 35 km sau ce va fi. Nu intrăm în vacanţă, pentru că urmează alte competiţii. Mai avem Campionatele Naționale pe 18 iunie și sper din tot sufletul şi la o calificare pentru Campionatul Mondial din Budapesta, ce va avea loc în luna august!”, a declarat atletul Narcis Mihăilă, pentru caon.ro.

Sportivii reşiţeni au fost însoțiți la Campionatul European de marş de antrenorii Octavian Măzăran şi George Ardeleanu.

Foto: radioresita.ro