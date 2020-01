Juniorii 4 de pe semicercul timişean şi-au dat întâlnire, la sfârşitul săptămânii trecute, în sălile de sport din Giroc şi Moşniţa Nouă, pentru meciurile primelor turnee juvenile din 2020.

Rezultatele consemnate în întrecerea feminină sunt următoarele: Unirea Sânnicolau Mare – Golden Kids Bocşa 12-28, Şcoala Generală 7 – CS Giroc-Chişoda 22-5, Dominicii Moşniţa Nouă – LPS Banatul 8-25, AS Leu Giarmata – AS HC Cîtu 14-25, CS Giroc Chişoda – LPS Banatul 4-32, Dominicii Moşniţa Nouă – AS Leu Giarmata 18-15, AS HC Cîtu – Unirea Sânnicolau Mare 26-11, Golden Kids Bocşa – Şcoala Generală 7 Timişoara 22-21. Meciurile s-au disputat în sala de sport din Moşniţa Nouă.

La Giroc, opt echipe de băieţi s-au confruntat în sala de sport a Liceului Teoretic „David Voniga”, iar rezultatele înregistrate sunt următoarele:

Şcoala Generală 7 Timişoara – CSŞ Lugoj 22-20, CS Giroc Chișoda – Unirea Sânnicolau Mare 21-9, Freedom Giroc – Dominicii Moşniţa Nouă 12-29, CSŞ Lugoj – Unirea Sânnicolau Mare 34-19, LPS Banatul – Golden Kids Bocşa 30-11, CS Giroc Chişoda – LPS Banatul 22-21, Freedom Giroc – Golden Kids Bocşa 13-13, Dominicii Moşniţa Nouă – Şcoala Generală 7 Timişoara 19-20.

La masculin a fost turneul al treilea dintr-un total de şapte în Campionatul Naţional de juniori 4 – faza judeţeană Timiş, în timp ce în competiţia similară a fetelor am consemnat a patra competiţie tot dintr-un total tot de şapte.

Primele patru clasate vor avansa în faza următoare. Doar şapte formaţii au drept de promovare, cele din Caraş-Severin participând fără a acumula puncte.

La faza următoare, cea euro-regională, vor participa echipe din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.