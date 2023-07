Trei candidați pe un loc la Facultatea de Medicină din Timișoara

De la an la an, numărul studenților români înscriși în universitățile din țară scade. Tot mai puțin tineri sunt motivați în a-și continua studiile în mediul universitar autohton, plecând de la diferite cauze: componenta financiară, insuficiența cunoștințelor dobândite în etapele de școlaritate anterioare, perspectivele slabe în găsirea unui loc de muncă în acord cu specializarea urmată, atracția către universități din alte țări etc.

Medicina, care, în urmă cu 10-20 de ani, alături de Drept, se situa în topul celor mai căutate facultăți din România, nu mai atrage atât de mulți studenți.

La examenul de admitere din acest an, la Facultatea de Medicină din Timișoara s-au înscris 978 de candidați, concurența fiind de 3 pe un loc, iar la Medicină Dentară, au fost 256 de candidați, rezultând 2,5 pe un loc.

Ultima medie de intrare la Medicină Generală, pe loc bugetat, a fost de 8,52, iar la Medicină Dentară, de 7,46, note în scădere față de primii ani de după Revoluție, când concurența depășea 10 candidați pe un loc.

Examenul de admitere a constat dintr-un test de tip grilă, compus din 90 de întrebări din biologie și chimie, fiind alocată o durată de 3 ore pentru rezolvare. Media de la bacalaureat a fost luată în considerare pentru departajarea criterială a candidaților în situații de note egale.

Candidații și-au putut achiziționa teste cu întrebări, în vederea pregătirii pentru examen, de la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara.

Testele conțin inclusiv răspunsurile corecte ale itemilor pe care candidații le-au avut de rezolvat.

Anul acesta, UMFT a alocat pentru Medicină Generală 336 de locuri la buget și 95 cu taxă, în timp ce la Medicină

Dentară au fost scoase la concurs 52 de locuri bugetate și 60 cu taxă.

Pentru studenții români, taxa pentru un an de studiu a fost stabilită la suma de 10.000 de lei (Medicină Generală și Medicină Dentară), în timp ce la Farmacie, taxa este de 5.500 de lei.