Traseele aglomerate din Timișoara, fără coșuri stradale de gunoi (foto/video)

Traseele aglomerate din Timișoara, fără coșuri stradale de gunoi (video)

Din Piata Badea Cârțan, pe ambele maluri ale Begăi, trecând prin Parcul Jutiției și până în Piața 700, pe cele mai circulate trotuare au dispărut coșurile de gunoi stradal.

Efectul imediat, mai ales după aglomerația din centru, de pe malurile Begăi și de prin parcuri, urmare a weekendului prelungit de 1 Mai, este că toate colțurile de stradă și spațiile verzi s-au umplut de gunoaie și deșeuri aruncate la întâmplare.

Pe 27 aprilie 2023, reprezentanții Primăriei Timișoara se lăudau că 240 de coșuri de gunoi nou-nouțe vor fi amplasate în zonele istorice din oraș, după ce s-a semnat contractul de achiziție cu firma care a câștigat licitația înca din iarna trecută.

Noile coșuri de gunoi vor fi de culoare neagră, confecționate din polietilenă la exterior și tablă zincată la interior, vor avea 4 zone de afișaj și scrumieră în partea dreapta. Recipientele de colectare a gunoiului stradal vor fi rezistente la coroziune, intemperii și incendieri, susțin reprezentanții municipalității.

„Timisoara are nevoie de coșuri de gunoi și are nevoie mare ca acestea să fie într-un design unitar în zona centrală. Am mers pe modelul celor negre pe care le avem deja.

Este doar una dintre multiplele acțiuni pe care le-am făcut pentru un oraș mai curat, alături de amenzile pe care le aplicăm constant pentru noroiul produs în urma unor șantiere, de regulile noi pe care le-am introdus anul trecut și de suplimentările pe care le-am adus la programul de salubrizare în timp ce ne pregătim pentru un nou contract”, declara, săptămâna trecută, viceprimarul Ruben Lațcău.

Coșurile vor fi livrate de firma Info Service&Computers SRL, care a câștigat contractul de aproximativ 130.000 de euro cu TVA. Fiecare coș costă aproape 550 de euro și va avea o garantțe de 24 de luni, în condiții normale de utilizare.

Mai trebuie spus că în luna august 2022, firma Urbio Palagio SRL din Sibiu livrat minisipalității timișorene 500 de coșuri de gunoi stradal anti-vandalizare. Primăria Timișoara a plătit pentru acestea suma de 368.900 de lei (cu TVA), adică aproximativ 73.000 de euro.

Singura problem este realitatea din teren. În weekendul prelungit și chiar și astăzi (marți, 2 mai – n.r.) din Piata Badea Cârțan, pe ambele maluri ale Begăi, trecând prin Parcul Jutiției și până în Piața 700, pe cele mai circulate trotuare au dispărut coșurile de gunoi stradal.

Au rămas, așa cum outeți vedea din imaginile surprinse doar scheltele metalice. Și gunoaiele aruncate peste tot, la colțul trotuarelor sau în zonele cu iarbă.