În timp ce mulţi politicieni se înghesuie să vină la PNL, alţii pleacă.

Este cazul lui Marian Constantin Vasile, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, care şi-a anunţat demisia săptămâna trecută.

Iată că Vasile s-a decis şi în privinţa viitorului său politic. El se va înscrie în Plus, formaţiune condusă de Dacian Cioloş. „Aleg o construcţie nouă, sub garanţia onestităţii, bazată pe o politică modernă, competentă, sub semnul adevărului”, este mesajul transmis de fostul liberal.