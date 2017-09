Tragedie la bazin. Un bărbat a decedat în timp ce înota!

Tragedie la Bazinul Olimpic din municipiul Reşiţa. Un bărbat în vârstă de 62 de ani a decedat în timp ce practica sportul său preferat!

În aceasta dimineaţă, în jurul orei 10, un bărbat a fost găsit fără suflare în Bazinul Olimpic din Reşiţa, dar cu semne vitale, de salvamarul centrului de agrement din municipiu. Se pare că barbatul venea des aici să înoate în cadrul programului dedicat pensionarilor. Deşi avea adeverinţă de la medic care atesta că era clinic sănătos, administratorul bazinului a aflat de la prietenii victimei, că acesta avea probleme cardiace şi diabet astfel că decesul a survenit din cauze medicale susţine Nicolae Ion.

„Ne-a prezentat toate adeverinţele medicale de la doctor şi figura clinic sănătos. Ulterior din spusele unor prieteni de-ai dânsului am aflat că avea afecţiuni cardiace dar şi un presupus diabet şi am înţeles că a avut ceva probleme în bazin. Salvamarul Sergiu Ghimboaşă i-a acordat primul ajutor, totul a decurs normal, după spusele dânsului victima prezenta puls, avea semne vitale dar la un moment dat a încetat din viaţă, eu zic că totul a fost pur medical, nu a fost sub nicio formă înec”, ne-a declarat administratorul bazinului Nicolae Ion.

La polul opus medicul Cristian Găleancu din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţa din Caraş-Severin nu exclude varianta că barbatul să se fi înecat , dar şi declanşarea unui infarct este luată în calcul explică medicul.

„Omul a fost găsit pe fundul bazinului, scos de către salvamar, eu l-am găsit pe marginea bazinului când am ajuns acolo. L-am resuscitat timp de 30 de minute după care a fost declarat decesul. Ori s-a înecat ori a făcut infarct, ambele variante sunt luate în calcul „, a precizat medicul Cristian Găleancu.

În urma acestei tragedii medicii recomandă persoanelor care se ştiu cu probleme de sănătate să nu practice acest sport deoarece este foarte solicitant pentru organism, conform radioresita.ro.