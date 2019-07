TIR în flăcări pe un drum din vestul țării. Intervin pompierii din două județe. Foto

Un puternic incendiu a cuprins un TIR, care transporta hârtie. Intervenția pompierilor a fost foarte dificilă, din cauza drumului montan pe care s-a produs incendiul.

Un TIR care era încărcat cu hârtie a foc, miercuri, pe DN 76, în zona localității Groși, din județul Arad.

Din cauza terenului dificil și a faptului cu au trebuit ca să parcurgă un drum montan, pompierii din Arad au cerut și ajutorul colegilor de la Ștei, din județul Bihor, consemneaza realitateadearad.net

Conform purtătorului decuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, maior George Pleșcaâ, „Garda nr.2 de intervenție Gurahonț din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebiș a intervenit cu un echipaj de stingere, 5 subofițeri si o autospecială, în zona localității Groși, pe DN 76, pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la capul tractor a unui camion încărcat cu hârtie”.

„Interventia a fost foarte dificilă, in primul rând din cauza distantei fata dr subunitate 30 km si a traseului dificil. In sprijin a fost trimis si un echipaj de la Garda de Intervenție Ștei a ISU Bihor. Pompierii din Gurahont au reusit sa ajunga in cel mai scurt timp posibil si au reusit sa decupleze capul tractor de la remorca, sa il stinga fara ca incendiul sa se extinda la incarcatura. Nu au existat victime, drumul nu a fost blocat. Cauza probabila scurt circuit electric”, a mai declarat purtătorul decuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, maior George Pleșca.