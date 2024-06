Timișorenii așteaptă zeci de minute în stații şi călătoresc cu rable, în timp ce noile flote de autobuze și tramvaie zac în depoul din zona Dâmbovița. Video

Faptul că transportul în comun este sub orice critică și calitatea serviciilor s-a degradat de la an la an, din 2020 încoace, nu mai este o noutate. La fel cum nu este o noutate că administrația Fritz nu și-a respectat promisiunile, printre care refugii decente pentru călători, în stațiile de pe trasee, toaletele ecologice sau scurtarea timpilor de așteptare.

Cu o flotă nouă de autobuze electrice și de tramvaie inteligente, STPT continuă să se înfunde financiar, activitatea fiind menținută “pe perfuzii”, peste 95% din banii cheltuiți lunar provenind din finanțări extrabugetare oferite de primărie, cu aprobarea Consiliului Local Timișoara.

Flota nouă, din bani europeni, abandonată în depouri

Din cele 44 de autobuze electrice noi, achiziţionate din bani europeni, nici măcar o tremie nu sunt pe traseu. Siutația este similară în cazul noilor tramvaie Bozankaya, care nu sunt scoase pe linii din motive nefăcute publice de către conducerea societății.

La autobuze, explicația e simplă și foarte bine cunoscută: administrația Fritz nu s-a obosit să cumpere stațiile de încărcare rapidă, ce trebuiau montate pe diversele trasee, deși știa încă de la începutul mandatului, din anul 2021, că acest autobuze urmau să fie primite cadou de către municipalitatea timișoreană.

La fel, din videoclipul filmat pe 4 iunie 2024 se observă cum zeci de autobuze electrice noi, zeci de tramvaie de nouă generație, fie modelul Armonia, fie din cele inteligente – Bozankaya, stau abandonate sub cerul liber, în depoul din zona Dâmbovița.

Ceea ce este inexplicabil, mai ales în contextul în care, de mai bine de un an, administrația se laudă cu campania de recrutare de șoferi și vatmani, organizează caravane în țară, școlarizează viitorii conducători de vehicule. Şi ceea ce este cel mai important, nu se pune problema că salariile nu ar fi atractive. Asta dacă este să dăm crezare halucinantului interviu, de acum câteva luni, în care directorul STPT, Constatin Cocheci, se lăuda că societatea este pe un mare plus financiar, deși în realitate supraviețuiește din suplimentări de fonduri de la bugetul local.

Sau, dacă doriți, să credem mărețele realizări ale directorului Cocheci și cât de profitabilă este societatea, așa cum descrie același director situația într-o scrisoare de mare propagandă electorală, care a fost distribuită angajaților STPT, săptămâna trecută.