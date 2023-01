Timişoreni revoltaţi, către autorităţi: Până să începeţi săpăturile la metrou, vă rugăm să ne ajutaţi cu groapa asta… Mai mulţi timişoreni cer intervenţia urgentă a responsabililor din administraţie, pentru remedierea unei probleme care reprezintă un pericol real în trafic.

Pe strada Musicescu, la intersecţia cu strada Mihail Sadoveanu, drumul pur şi simplu s-a surpat de ceva vreme, iar groapa se adânceşte pe zi ce trece, potrivit unei postări pe grupul de Facebook Info Trafic jud. Timiş.

„Ne prăbușim pe Musicescu? Se surpă pe zi ce trece… abia mai încape pe cealaltă bandă o mașină… de o săptămână și ceva e groapa și se tot mărește și adâncește!!!”, a scris Anca D., ataşând şi imaginea alăturată.

Reacţiile altor membri ai grupului menţionat nu au întârziat:

Corneliu N.: „Ați făcut sesizare la Primărie și Poliția Locală?”

Cosmin A.: „… știi ce a făcut locala? Hai sa spun eu. A mai pus un semn de ocolire in urma unei sesizări din partea altui conducător auto 😉

Mai facem o sesizare sa mai pună un semn ?”

Cristi B.: „E lucrarea Aquatim, de vreo 5 ani tot repara la ea, periodic, in acelasi stil. Is nebuni daca cred ca va fi diferit rezultatul. Colac peste pupaza, ultima data au pus canalizarea deasupra liniei de medie tensiune, ca a fost mai simplu sa o impingi in pamant cu cupa de la buldo decat sa bagi teava de canalizare pe sub cablu”.

Viorel.: „Acolo o sa fie intrarea la metrou”.

Alina S.: „Acolo îi zona Zoster, a tot fost „reparată” de vreo 17 ori până acum și tot nu-i dau de capăt, cred că pe acolo o să ajungem în China…”.

Şi lista cu reacţiile poate continua…

Stimaţi reprezentanţi ai administraţiei Fritz, până inauguraţi metroul sau găsiţi tunelul spre China, veniţi cu o soluţie şi rezolvaţi cât mai repede această problemă de siguranţă publică. Altfel, riscăm în orice moment să ne trezim cu o nenorocire…

Situaţia este cu atât mai gravă cu cât în imediata apropiere a craterului se află o trecere de pitoni!

Foto: Facebook / Info Trafic Jud. Timiş