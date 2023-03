Timişoreanul Iasmin Agoston a dat mingea de fotbal pe „fiarele” din sala de forţă

Un fost jucător de fotbal a devenit unul dintre cei mai urmăriţi practicanţi şi antrenori personali de fitness pe reţelele de socializare. Iasmin Agoston (27 de ani), cândva un junior de perspectivă la cluburile Auto Timişoara şi CSM Lugoj, ajută bănăţenii să slăbească şi să obţină corpul dorit. O accidentare urâtă l-a forţat să abandoneze sportul-rege, însă nu ştia în acel moment ce urma să facă.

„Aveam ambiţii mari ca fotbalist! Îmi doream să ajung la Steaua şi la echipa naţională, am vrut să-mi cânte imnul României, mă vedeam cât mai sus. Dar aşa a fost să fie, nu am regrete!”, spune Iasmin.

Crescut în pepiniera din Freidorf a clubului Auto, el a început fotbalul la vârsta de şapte ani. Prima dată când a vrut să meargă la antrenament a fost fugărit de câini.

„Locuiam în zonă şi tot vedeam că merg copiii la fotbal. Toţi aveau antrenament la ora 15. Mi-am întrebat părinţii dacă mă lasă să merg şi eu, iar prima oară când m-am îndreptat spre stadion am fost fugărit de câini şi nu am mai ajuns”, îşi aminteşte, uşor nostalgic, Iasmin Agoston.

Marius Vişan a fost primul său antrenor, apoi a fost preluat de ex-polistul Petre Vlătănescu, care l-a promovat la echipa de seniori a clubului din Freidorf la vârsta de 14 ani, debutând devreme în Liga a IV-a Timiş. S-a consacrat pe postul de fundaş dreapta, putând acoperi şi zona de mijloc, în aceeaşi bandă. În timp, şi-a dezvoltat şi tehnica şi a început să devină atractiv pentru echipele din eşaloanele superioare.

Antrenorul Cosmin Petruescu l-a adus la Vulturii Lugoj la vârsta de 17 ani, un salt valoric important, noua formaţie a lui Iasmin Agoston activând cu rezultate bune în Liga a III-a. A jucat două sezoane în oraşul de pe Timiş şi a plătit scump marcarea primului său gol. După ce a trimis mingea în poartă a simţit că s-a accidentat grav. Verdictul medicilor: entorsă de gradul 3 la gleznă dreaptă! Recuperarea a durat şase luni şi un an a trecut până când şi-a revenit complet. Demoralizat, a luat drumul Germaniei.

„Mi-a scăzut mult moralul, am plecat în Germania să muncesc într-o fabrică. Am vrut să joc fotbal acolo, la un nivel scăzut, la nivelul celui de-al cincilea eşalon, lucrând totodată în fabrică, zilnic, între orele 5 şi 17. De la ora 18 aveam antrenament, la ora 20 terminam, după care luam trenul şi la ora 22 ajungeam acasă. Am fost tratau rău, ştiau că sunt român. Am stat un an în Germania. Aveam 18 ani când am plecat din România, tocmai terminasem Liceul Teologic Penticostal Logos”, îşi aminteşte Iasmin Agoston. Cum s-a produs apropierea de lumea fitness-ului?

„În Germania aveam un coleg, un afrian pe nume Gabriel. Era foarte mare, avea muşchi, i-am spus că vreau să fiu ca el. Mi-a oferit cadou o cutie de proteine şi am început să fac flotări. Când m-am întors la Timişoara am făcut un curs de fitness la Friends Arena. M-a înscris mama, deşi nu aveam luat examenul de Bacalaureat. Apoi am mers la Iguana, însă mai mulţi bani dădeam pe motorină decât pe ce încasam ca antrenor în sală. Lucram şi la clubul de noapte Fratelli, ca garderobier. Ulterior am început să accept clienţi în sala de forţă doar ca să-mi creez un portofoliu. Îi antrenam gratis! În urmă cu opt ani am fost contactat de SmartFit şi de atunci lucrez la această sală”, ne-a mai spus Iasmin Agoston.

Iasmin provine dintr-o generaţie de fotbalişti lansată de clubul Auto ce îi mai cuprinde pe Carol Taub, Petre Ivanovici, Alin Ignea, Ousmane Gueye şi Flavius Vlădia, toţi activând la nivelul primelor trei eşaloane, inclusiv în cel de elită.

Recent, el a dat curs unei noi provocări, aceea de a lupta în cuşca de MMA. A făcut-o pe 27 septembrie, în promoţia românească RXF, pierzând meciul la puncte. În ciuda unor lovituri puternice încasate ce i-au lăsat urme pe tot corpul, spune că ar repeta experienţa. Cel care are o diplomă de kinetoterapeut şi un master în ortopedie a devenit influencer fără să-şi propună acest lucru.

„Am carismă şi asta atrage. Nu o fac pentru bani, îmi place să văd că lumea se simte bine şi că sunt apreciat pentru ceea ce fac”, a conchis Iasmin Agoston.