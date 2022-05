Timișoreanca Diana Bulimar va participa la America Express. Ea va face echipă cu Larisa Iordache

9 perechi de vedete sunt gata să pornească în aventura vieții lor, în cel mai greu reality show din România.

America Express îi va duce pe Drumul Aurului, pe o rută de peste 7000 de kilometri, ce trece prin Mexic, Guatemala și Columbia, anunță Antena 1. Iată concurenții de la America Express.

Cu doar 1 euro pe zi, nevoiți să își găsească mâncare, transport și cazare, echipele sezonului cinci sunt gata să calce pe urmele conquistadorilor.

Cine sunt concurenții de la America Express

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul on-line și mama ei, Mihaela sunt vedetele ce pornesc pe Drumul Aurului în competiția pentru mult râvnitul titlu de câștigător al celui mai spectaculos reality show din România.

Diana Bulimar și Larisa Iordache: “Venind din sportul de performanta, aceasta aventura numita “America Express “ va fi o noua provocare pentru noi.

Speram doar ca nu pe o barna de 10cm, pentru ca pe aceea am castigat-o deja.

Suntem entuziasmate si recunoascatoare pentru aceasta experienta, dar cred ca ne va solicita la maxim. Avem emotii pentru ca nu stim ce surprize ne asteapta dar cred ca vom trece cu brio de fiecare proba in parte si ca vom ajungem cat mai departe in competitie asa cum am facut in gimnastica.

Experienta asta vine cu sperante noi prin care ne asteptam sa trecem cu bine si sa ne descoperim pe noi insene intr-un alt mediu de competitie”.