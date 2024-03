Superliga masculină de tenis de masă. Experiența și-a spus cuvântul în meciurile disputate de CSC Dumbrăvița

CSC Dumbrăvița a susținut două jocuri în deplasare în Superliga masculină de tenis de masă.

În primul dintre ele, înfrângere la Sfântu Gheorghe, 0-3 cu gazda Sepsi-SIC. Rezultatele înregistrate au fost următoarele: Dragoș Bujor – Bogdan Roman 3-0, Demeter Lehel – Bogdan Badea 3-0, Szantosi David – Horia Ursuț 3-2.

A urmat, la Odorheiu Secuiesc, meciul cu CSȘ-ul local. A fost tot 3-0 pentru gazde, cu următoarele rezultate pe meciuri: Sebastian Loso – Horia Ursuț 3-2, Gyorgy Szilard – Bogdan Roman 3-1, Tamas Szabolcs – Bogdan Badea 3-1.

„În meciul cu Odorheiu Secuiesc, au recunoscut și gazdele că a fost un joc foarte strâns. S-a văzut și din scorul pe seturi. Noi recunoaștem valoarea fiecărei echipe, iar adversarii noștri de ieri au într-adevăr mai multă experiență decât băieții noștri. Știm încă din întâlnirile din tur că vorbim despre pretendente clare la podiumul Superligii. Ne-am confruntat și cu unele probleme de sănătate, dar asta nu e o scuză.

Am mers doar în trei, pentru că Daniel Moldovan are de mai multă vreme unele probleme de sănătate. Bogdan Roman s-a confruntat și el cu o enterocolită, dar așa e viața, uneori trebuie să te duci și cu problemele după tine. Noi mizăm în continuare pe meciurile în care avem mai mari șanse de câștig. Per total, a fost un pic mai bine decât în tur, dar încă nu e destul de puternică echipa noastră pentru a lupta cu șanse reale pentru podiumul Superligii”, a declarat antrenorul echipei CSC Dumbrăvița, Nicoleta Husar.

Pentru secția de tenis de masă a clubului timișean urmează participarea la Campionatul Național U15, ce se va desfășura la Arad. Tot în municipiul de pe Mureș vor avea loc două meciuri în Superliga feminină, cu CSM Arad și CSM Moinești.