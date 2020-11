Studenților mediciniști li se promit 2.500 de lei/lună și alte beneficii dacă fac voluntariat în secțiile COVID-19

Guvernul a discutat, joi seară, în primă lectură, o ordonanță de urgență care oferă studenților la medicină 2.500 de lei pe lună pentru a se înscrie voluntari să îngrijească pacienți COVID-19 și să ajute personalul medical din spitale, a anunțat șeful DSU, Raed Arafat, conform stiripesurse.ro.

Ordonanta prevede „drept de liber pratica temporar medicilor absolventi ai facultatilor de medicina, medicilor rezidenti indiferent de anul de pregatire in rezidenta”, pe perioada epidemiei de coronavirus, astfel încât ei să poată ajuta personalul medical din secțiile COVID-19 ale spitalelor din țară.

Prin programul de voluntariat, „studentii pot participa la procesul de ingrijire a bolnavilor” COVID. Studentii care doresc sa se inscrie voluntari vor fi repartizati in judetele unde este nevoie de prezenta lor, vor semna contracte de voluntariat cu ISU din judetele unde sunt repartizati.

„La fiecare luna se asteapta o activitate de aproximativ 120 de ore si la finalul fiecarei luni voluntarul va primi un premiu de 2.500 de lei. Cei care vor fi in alte localitati fata de domiciliu sau unde studiaza vor primi in plus o diurna plus cazare si masa gratuita”, a declarat Arafat.

„Studentii vor ajuta ca personal mediu, vor lucra aproare de medici, asistenti. Dintr-o pepiniera de 20.000 posibili voluntari, tintim 3.000 de voluntari in prima faza”, a mai spus acesta.