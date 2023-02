Start oficial al Capitalei Europene a Culturii. Programul deschiderii TM2023 | Foto

Proiectul “Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023” a fost lansat oficial vineri, 17 februarie, într-o conferință la care au participat Dominic Fritz, primarul orașului, Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, Alin Nica, președintele CJ Timiș, Adina Vălean, Comisar European pentru Transporturi, și Ramona Laczko-David, coordonator de program Timișoara 2023 – Capital ă Culturală Europeană.

Timișoara a câștigat acest titlu după o competiție la care au participat mai multe orașe din țară, între care și București, în perioada 2015 – 2016. Timișoara ar fi trebuit să fie Capitală Europeană a Culturii în 2021, însă din cauza pandemiei, dar și din cauza unor probleme de ordin organizatoric și a unor lupte între diverse grupuri care ar fi dorit să conducă acest proiect, programul a fost amânat, la cerere.

„Este o șansă istorică să ne spunem povestea în fața Europei”, a declarat primarul Dominic Fritz, care a recunoscut că e nevoie de continuitate. “Seria de evenimente se va dovedi un succes doar dacă acest oraș va fi „mai cultural” după 2023”, a completat primarul.

Pe de altă parte, cazul “TM 202X” a devenit de notorietate și era la un pas de pierderea acestui titlu, mult disputat în plan administrativ, politic și financiar, de-a lungul anilor. „Astăzi e ziua cea mare pe care eu, personal, o aștept de 10 ani, din 2013, cand am preluat conducerea Asociației Timișoara – Capitală Europeană a Culturii și pe care am condus-o timp de 9 ani, până în 2022. Atunci, în prima mea zi de lucru am găsit o structură asociativă cu oameni entuziaști și dornici să readucă Timișoara pe harta culturală a României și a Europei, dar nu exista finanțare, echipă și nici măcar un sediu. Nu exista încredere la nivelul populației că Timișoara ar putea să câștige prestigiosul titlu european. Cu toate acestea, am văzut cu ochii minții ziua Deschiderii oficiale, care, iată, s-a împlinit cu 10 ani mai târziu”, a scris, pe Facebook, Simona Neumann, cea care a condus asociația timp de 9 ani, demisionând din cauza problemelor legate de finanțare, dar și a neînțelegerilor cu actuala administrație.

Din momentul în care a fost câștigat acest titlu, programul cultural costă 44 de milioane de euro. Trei instituții finanțatoare – Primăria Timişoara, Ministerul Culturii și Consiliul Județean Timiș asigură împreună 40 de milioane de euro, iar 4 milioane de euro vin din sponsorizări private. Ministerul Federal al Culturii din Germania a contribuit, conform primarului, cu jumătate de million de euro. La acestea se adaugă contribuția mai multor companii și organizații care activează în România.

Într-o notă foarte optimistă, primarul Timișoarei a spus că se așteaptă la un număr foarte mare de turiști, “între 500 de mii și un million de oameni. Știu că este un interval foarte larg”.

Prin comparație, orașul ungar Veszprem a pus la bătaie, pentru propriul program de Capitală Culturală Europeană 2023, suma de 200 de milioane de euro, în timp ce Timișoara are un buget limitat la o pătrime din ceea ce au alocat vecinii unguri. Veszprem este mult mai mic decât Timișoara, cu o populație de 60 de mii de locuitori, față de 300 de mii de locuitori cât are urbea de pe Bega.

Chiar și în perspectivă, Timișoara ar putea beneficia de investiții de 150 de milioane de euro în infrastructura culturală, unele fiind deja în derulare, pentru acest an, dar și pentru anii următori.

Dominic Fritz a mai spus că în programul TM 2023 sunt implicate zeci de organizații din UE, SUA și Tunisia. Există 13 parteneriate cu Germania, câte 10 cu Franța și Serbia și 9 parteneriate cu Austria.

Comisarul European Adina Vălean a ținut să precizeze că banii nu trebuie să meargă doar spre evenimente culturale punctuale, ci să fie investiți și “în revitalizarea unor orașe sau regiuni, să adopte inovații tehnologice să practice un turism sustenabil… Felicit Timișoara pentru acest eveniment. E rodul muncii de aproape un deceniu încoace”. Aceasta a ținut să precizeze că își dorește ca Timișoara să urmeze exemplul Croației, unde orașul Rijeka a fost Capitală Culturală Europeană în 2020 și a reușit să atragă fonduri europene substanțiale datorită acestui titlu.

Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, a declrat că „(evenimentul – n.r.) este doar de la timișoreni pentru timișoreni și pentru Europa. Sunt convins că la finalul anului vom avea de cuantificat evenimente de succes. Avem exemplu Sibiul, care a urcat după ce a deținut acest titlu, în 2007”.

Gala oficială de deschidere a TM 2023 are loc la Palatul Culturii, începând cu ora 17. Evenimentul, la care participă prim-ministrul Nicolae Ciucă, alături de peste 100 de personalități culturale, ambasadori, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Parlamentului European, va fi unul cu discursuri, urmate de concerte susținute de doi pianiști emeriți: românul Andrei Irimia și olandezul Joep Beving.

Comisarul european Adina Vălean va înmâna orașului premiul “Melina Mercouri” al Comisiei Europene, care se acordă capitalelor europene ale culturii dacă toate obligațiile asumate prin dosarul de candidatură au fost îndeplinite cu succes. Ceremonia va putea fi urmărită live pe TVR 1 sau pe ecranele LED de mari dimensiuni amplasate în Piața Victoriei și Piața Libertății.

Primul eveniment destinat publicului larg este cel de la ora 19, când în Piața Unirii, are loc momentul festiv „Sărbătorim Deschiderea!”,despre care organizatorii susțin că va pune în evidență memoria și identitatea Timișoarei, alături de artiști locali și străini. Pe scena din Piața Unirii vor urca Doctorul Sinteză și K-Lu, Implant Pentru Refuz împreună cu Dora Gaitanovici, Adrian Despot, Dan Byron și ucraineanca Alyona Alyona. Alte spectacole sunt oferite de Duchamp Pilot & Muaré Experience și Taraf de Caliu și oaspeții lor. Programul serii se încheie cu Fritz Kalkbrenner, un DJ german, care până acum a evoluat la festivaluri din întreaga lume, pe scenele Rock am Ring, Melt sau Tomorrowland.

În 2022, premergător evenimentului TM 2023, au fost organizate 300 de evenimente cu 1.000 de artiști din 26 de țări.

Programul tuturor evenimentelor, inclusiv cele din 18 și 19 februarie, poate fi consultat aici: https://opening.timisoara2023.eu/program/