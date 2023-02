Emisiune de mărci poștale „Timișoara 2023, Capitală Europeană a Culturii”

Romfilatelia a inclus în planul editorial curent emisiunea de mărci poștale Timișoara 2023, Capitală Europeană a Culturii, ce va intra în circulație vineri, odată cu lansarea programului cultural european. Emisiunea este alcătuită din patru timbre, o coliță dantelată și două plicuri prima zi.

„Atestată documentar în anul 1212, Timişoara a avut o istorie zbuciumată aflându-se, după cum spune cronicarul, „sub vremi”. Din anul 1918, după înfăptuirea Marii Uniri, s-a întors acasă, la ţara-mamă, România. Oraş de largă respiraţie europeană, s-a bucurat de o bună dezvoltare pe toate palierele, înregistrând cele mai multe premiere în domenii de o mare diversitate. În anul 2023, oraşul de pe Bega este Capitală Europeană a Culturii. Sloganul întregii campanii este Luminează orașul prin tine! (Shine your light – Light up your city!). Călătoria transformatoare este văzută ca un proces derulat în jurul a trei teritorii principale: teritoriul oamenilor, teritoriul locurilor şi teritoriul conexiunilor care vor pregăti oraşul pentru noile experienţe”, se arată într-un comunicat de presă transmis de instituție.

Pe timbrele emisiunii sunt redate clădiri – monument istoric. Astfel, pe timbrul cu valoarea nominală de 1,40 lei este reprezentată Catedrala Mitropolitană Ortodoxă, edificiu construit în stil neoromânesc ale cărui clopote au fost armonizate de către compozitorul Sabin Drăgoi. Situată pe latura sudică a Pieței Victoriei, este cel mai impozant edificiu religios din Timișoara, monument istoric de importanță națională. Construirea catedralei a început în anul 1936, iar târnosirea (sfințirea) lăcașului de cult, cu hramul „Sfinților Trei Ierarhi”, s-a făcut la 6 octombrie 1946, de către patriarhul Nicodim Munteanu, în prezența Regelui Mihai I, în calitate de ctitor.

Timbrul cu valoarea nominală de 2,20 lei redă Domul Romano – Catolic. Construit în stil baroc, Domul este situat în Piaţa Unirii, cea mai frumoasă piaţă din oraș, străjuită de clădiri construite într-o varietate de stiluri: baroc, clasicist, eclectic istoricist sau al anilor 1900 – curentul Secession. În forma actuală, piaţa a fost amenajată în anii 1988 – 1989, de arhitectul Șerban Sturdza.

Timbrul cu valoarea nominală de 11 lei ilustrează Castelul de Apă din Iosefin, monument industrial situat în imediata apropiere a canalului Bega. A fost construit între anii 1913-1914, în stilul anilor 1900, curentul Secession. Astăzi, turnul este transformat într-un centru cultural permanent, devenind unul dintre cele mai importante obiective turistice din cartierul Iosefin.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 19,50 lei este reprezentat Palatul Culturii, situat în Piața Victoriei. Palatul cuprinde Opera Română Timişoara şi cele trei teatre de stat: Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar „Csiky Gergely”. Arsă și reparată de mai multe ori, clădirea a mai suportat o intervenție când, între 1934-1936, faţada principală a fost modificată fundamental, prin construirea unui arc uriaş în stil modern.

Colița dantelată a emisiunii are în compoziția sa grafică, alături de imaginea Catedralei Mitropolitane Ortodoxe din marca poștală cu valoarea nominală de 34 lei, o vedere panoramică a Pieței Unirii, în timp ce pe cele două plicuri prima zi sunt ilustrate Catedrala Mitropolitană Ortodoxă, respectiv o imagine de ansamblu a Pieței Unirii, conform Mediafax.

Foto: romfilatelia.ro