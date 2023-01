Stana Stepanescu este noul director al Casei de Cultură „George Suru” din Caransebeș

Solista de muzică populară Stana Stepanescu, originară din Rusca Teregova, a fost singura candidată pentru șefia Casei de Cultură „George Suru” Caransebeș!

A trecut cu brio de concursul supervizat de Vuița Trifu, de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Caraş-Severin, și de Dan Mirea, de la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, la final, în urma proiectului de management și a interviului, devenind noul director al Casei de Cultură „George Suru”, conform caon.ro.

Stana Stepanescu va intra în pâine, cel mai probabil, de la 1 februarie și o așteaptă un an destul de complicat, mai ales că primarul Felix Borcean a anunțat în câteva rânduri că mai multe evenimente tradiționale, precum Ruga, Serbările Cetății, ori mai noul Take Off, sunt în pericol de a nu se mai derula din cauza costurilor ridicate. Stana Stepanescu a fost elevă a Colegiului Național „Traian Doda” din Caransebeș și a absolvit apoi Facultatea de Muzică din Timișoara.

Cel care a asigurat interimatul după pensionarea fostului director Ioan Cojocariu, Adrian Danciu, vă rămâne la casa de cultură, și se va ocupa pe mai departe de editarea Revistei „Interferențe”.