Sportivii de la Knock Down Timişoara, patru medalii la Cupa Europeană de K1 – FOTO

Două medalii de aur, una de argint şi una de bronz este bilanţul clubului Knock Down Timişoara la Cupa Europeană de K1, competiţie ce s-a desfăşurat zilele trecute la Varşovia, în organizarea World Amateur K1 Federation.

Delegaţia de pe Bega a fost alcătuită din 11 sportivi, aceştia fiind singurii reprezentanţi ai ţării noastre.

Elevii lui Alin Fălcuşan au depăşit aşteptările, evidenţiindu-se între cei 240 de participanţi la întrecerea din Polonia.

Prima zi din cele două de concurs nu a început bine pentru timişoreni. Prima victorie a apărut seara târziu, la copii, în urma unei contestaţii. Bogdan Şerban, încadrat la categoria 50 de kilograme, a primit o decizie nefavorabilă, „clar nedreaptă”, cum a descris-o antrenorul Alin Fălcuşan, care a hotărât să o conteste.

Iniţial nu i s-a permis acest lucru, doar la insistenţele antrenorului sportivului învins, un polonez, care a recunoscut că băiatul său nu a meritat să încheie cu mâna ridicată, fiindu-i aprobată cererea.

Decizia arbitrilor a fost perfectarea unui al doilea meci între cei doi sportivi, acesta fiind câştigat de Şerban.

„Şi antrenorul polonez a recunoscut că decizia a fost clar nedreaptă. A fost o luptă crâncenă ca să ni se accepte contestaţia. Eu şi antrenorul din Polonia am căzut de acord că meciul trebuie rejudecat şi am ameninţat cu retragerea dacă nu se va întâmpla acest lucru. N-am cerut decizie favorabilă, ci doar rejudecarea meciului. A fost stabilit un meci-revanşă pe loc, iar cu această decizie am învins un sistem care voia să ne fure. Elevul meu a câştigat meciul şi de acum înainte nu au fost mai probleme cu arbitrajul”, ne-a mărturisit Alin Fălcuşan.

Mai mult, Bogdan Şerban a devenit campion la categoria sa, învingând în finală un alt polonez. Organizatorii i-au acordat apoi trofeul cuvenit celui mai bun junior al competiţiei – „The Best Junior Fighter”.

Şi colegul său Daniel Grigor (seniori – categ. 88 kg) a devenit campion european, învingând un rus (victorie prin KO în runda a treia) şi un polonez (ambii finalişti au căzut la podea în prima repriză, iar în a treia adversarul timişoreanului a fost numărat din nou).

Tot la Varşovia, Andrei Musteţi a luat argintul la categoria 81 kg – tineret, bifând o victorie prin KO în runda a doua, împotriva unui rus, şi o înfrângere după extra-round în finală, ultimul meci fiind cu un georgian.

Totodată, Alexandru Ostoia a obţinut bronzul la 67 de kilograme – tineret. În primul meci el a învins un azer, iar în ultimul act a pierdut cu un rus prin accidentare – a făcut entorsă la mână.

De la clubul Knock Down Timişoara au mai participat sportivii Darius Ioiart (categ. 60 kg), Raoul Fila (categ. 66 kg), Ionas Wampas (categ. 73 kg), Vlad Căluş (categ. 75 kg), Daniel Lakatos (categ. 81 kg), Briana Bobu (categ. +75 kg) şi Sara Porfir (categ. 51 kg).

„Ne-am dus la două medalii şi ne-a întors acasă cu patru. Rusia, Georgia, Lituania, Ucraina, Italia, Olanda, Tadjikistan, Cecenia au dominat prin prezenţă şi rezultate. Această federaţie este renumită prin prezenţa sportivilor din spaţiul baltic, care sunt foarte buni. Germania şi Franţa au renunţat la participare tocmai în ideea că a fost permisă intrarea unor sportivi profesionişti. Sunt câteva ţări europene care refuză să participe la competiţiile acestei federaţii pentru că ruşii sunt prea tari. În plus, există o singură probă, K1, aici nu sunt probe de semi-contact sau light-contact. Am fi fost mulţumiţi cu două medalii, ştiam că este o competiţie grea. Au fost două zile de concurs, toţi au luptat în sistem turneu”, ne-a mai spus Alin Fălcuşan.

Pentru elevii săi urmează participarea la o altă competiţie internaţională, în Germania, pe 3 şi 4 mai. În prima zi vor lupta amatorii, apoi vor urca în ring profesioniştii, unde Knock Down Timişoara va fi reprezentată de Raul Kosmaros şi Alin Nichita.

Mai repede, Adrian Mitu a fost distribuit într-o gală puternică în China, pe 30 martie.