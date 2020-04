Specialiștii IT din Timișoara, în fața unor oportunități

Sectorul IT nu e ferit de criza economică, dar există și companii care se dezvoltă pe niște nișe ale sectorului, iar de acest lucru pot profita atât firmele mici din domeniu, cât și persoanele specializate. Unele dintre companiile care au un plan de expansiune au în vedere și Timișoara ca un punct important pentru dezvoltarea afacerilor. De pildă, pentru proiecte de cercetare-dezvoltare, inteligență artificială și baze de date pentru tranzacții financiare prin tehnologii de tip blockchain, compania Softbinator Technologies are în vedere angajarea a 30 de specialiști în IT în perioada următoare. Mărirea echipei vine pe fondul cererilor recente de proiecte de cercetare din partea unor clienți externi. În același timp, compania care activează la ora actuală în București și Constanța este deschisă și spre a absorbi start-up-uri tech și companii mici a căror activitate a fost afectată de criza actuală sau care doresc să își dezvolte proiectele și businessul mai departe, analizând în acest sens oportunitățile existente la Timișoara. ”Avem nevoie de oameni ca să putem crește – așa aș rezuma această perioadă pentru firma noastră. Dorim să-i atragem pe cei mai buni și știm că vom reuși pentru că avem ce să le oferim: proiecte complexe care să-i provoace și cele mai noi tehnologii cu care să le realizeze”, a declarat Daniel Ilinca, CEO Softbinator Technologies.

Pandemia de coronavirus a determinat multe businessuri din întreaga lume să accelereze procesele de transformare digitală și să investească în tehnologie, iar companiile de IT din România sunt căutate pentru specialiștii redutabili de care dispun, dar și pentru oferte de preț mai atractive, pentru demararea de proiecte ample de cercetare și de producție. În aceșlași timp, multe proiecte din branșă au fost oprite brusc sau clienții și-au retras investițiile în proiecte, ca urmare a crizei sistemelor de sănătate, dar sectorul IT dă semne de regrupare, pentru a valorifica noi oportunități.